Eduardo España, actor de la serie Vecinos, está viviendo una situación de salud complicada, pues comenzó a perder la audición de su oído izquierdo.

Dicho mal empezó hace seis años, por lo que acudió a varios especialistas, pero nadie le daba una solución a su problema que estaba interfiriendo en sus relaciones personales y laborales.

Cuando acudió a distintos médicos debido a que sentía que tenía los oídos tapados todo el tiempo hasta que un audiólogo lo diagnosticó con hipoacusia.

“Desde hace seis años comencé a batallar con mi odio izquierdo. No escuchaba bien, visité médicos otorrinos y maxilofaciales; tomé terapías de Reiki, de todo y nada. Hasta que un audiólogo me detectó hipoacusia.”

Aunque hoy lo tiene superado, Eduardo España confesó que al inició le costó mucho entender lo que le estaba pasando.

Señaló que, en su caso, la hipoacusia que presenta es un trastorno permanente; además de que dicho padecimiento le ha provocado distintas complicaciones comunicativas.

Pues escucha distorsionado y confunde palabras, lo cual lo hizo caer en una profunda depresión.

Por si fuera poco, el actor pensó en lo peor, pues le preocupaba que dicho mal fuera a afectar su trabajo; afortunadamente, puede usar auxiliares auditivos.

“Comencé a deprimirme mucho. Me desesperaba no poder escuchar bien. Después fui entiendo que estamos de paso, que somos únicos e irrepetibles y que tenía que aprender a vivir con esta característica mía, si no hubiese encontrado solución, lo integro con amor a mi vida.”

Luego de haber sido diagnosticado, el actor se puso bajo las manos de sus especialistas que, luego de analizar su caso, determinaron que debía usar un aparato auxiliar auditivo.

“Me han hecho un paro tremendo, aunque me los quito para grabar en televisión, para que no piensen que uso apuntador. En los ensayos sí los uso y en teatro también, es una situación que vino a cambiarme la vida, pero gracias a Dios tuvo solución y no me apena decir que traigo aparatos para poder oír mejor.”

