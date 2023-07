Drake Bell ha decidido lanzar su autobiografía, por lo que para hacer más tentador su libro, dará su versión sobre los escándalos que ha protagonizado a lo largo de su carrera.

Drake Bell, de 37 años de edad, contará su verdad en el libro titulado “I found a way”, el cual aún no tiene fecha de lanzamiento, pero llegará el algún momento del 2024.

Al respecto, el actor y cantante estadounidense, Drake Bell, asegura que con su autobiografía pretende parar rumores y chismes.

“He estado escribiéndolo ya por un tiempo. Es muy terapéutico y catártico sacarlo todo; los recuerdos que van regresando. Es una historia de tragedia y triunfo. Una montaña rusa que te lleva a navegar por distintas emociones, sobre Hollywood, el entretenimiento, los medios” Drake Bell

Drake Bell da por hecho que su autobiografía será un éxito

Sobre su autobiografía, Drake Bell aseguró que “los lectores quedarán intrigados por lo que van a conocer una parte de mí“.

Esto porque, de acuerdo con Drake Bel, el cantante y actor ha vivido dolorosos capítulos que ha superado con mucho trabajo.

Drake Bell (Agencia México)

Cabe mencionar que el protagonista del programa juvenil Drake & Josh se puso en el ojo del huracán por dos escándalos.

El primero fue una acusación por abuso a una menor , delito del que se declaró culpable.

Su segundo escándalo se desarrolló por su divorcio con Janet Von Schmeling, de 27 años de edad.

Drake Bell se divorcia (Drake Campana Instagram @drakebell )

Y en los últimos meses acaparó titulares debido a que fue reportado como desaparecido.

Por lo que nuevamente, en entrevista con medios, aclaró que todo se trató de un malentendido.

El famoso insiste en que ese día se le quedó el celular en el auto y por ello su familia no pudo contactarlo; debido a que se preocuparon, salieron muchos informes erróneos.

Drake Bell se encuentra en Ciudad de México

Drake Bell se encuentra en la Ciudad de México promocionando su nuevo disco Non-Stop Flight, así como se prepara para los conciertos que ofrecerá en la República Mexicana.

En las presentaciones, la audiencia disfrutará de éxitos como Fuego lento, Makes me happy, Found the Way, La camisa negra y Diosa, entre otras.

Así como Drake Bell interpretará temas de su nueva placa discográfica, la cual está compuesta por 16 temas.