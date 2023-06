Daniela Parra también quiere un documental para denunciar las injusticias en el caso de Héctor Parra, porque cree que es su misión.

El pasado 25 de mayo, un juez sentenció a Héctor Parra a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores.

Recordemos que Alexa Hoffman, hija menor de Héctor Parra -de 47 años de edad- lo denunció públicamente en 2020 por delitos sexuales.

Héctor Parra: “Mi hija sí es una víctima”, pero no de su papá, revela en carta desde la cárcel

Al año siguiente hizo la denuncia ante las autoridades y actualmente, Héctor Parra cumplió dos años en prisión.

Alexa Hoffman -de 21 años de edad- compartió en abril el primer tráiler de su documental ‘Los 2 juicios de Alexa’, donde promete mostrar pruebas de las denuncias contra su papá.

‘Los 2 juicios de Alexa’ va ser producido por Felipe Nájera, quien invitó a Daniela Parra a participar y dar su versión de los hechos.

Daniela Parra -de 25 años de edad- se negó tajantemente y prohibió al productor usar su nombre, o el de su papá.

Ahora, Daniela Parra le expresó en entrevista a Venga la Alegría, que está pensando hacer su propio documental sobre lo que ha vivido Héctor Parra.

“Me gustaría hacer un documental periodístico, justo como Duda razonable y Presunto Culpable, porque de verdad las cosas que se viven ahí a dentro (la cárcel) es un no más, lo que sí es que no quiero hacer de esto un show”

Daniela Parra no quiere alimentar el ‘morbo’ del caso de Héctor Parra con su documental, pero si mostrar la realidad de la justicia en México.

La hija mayor de Héctor Parra espera realizar su documental con testimonios de expertos y personas serias ¿fue indirecta para el documental de su hermana?

‘Los 2 juicios de Alexa’ iba a contra con el testimonio de Gustavo Adolfo Infante, quien después prohibió que usaran este material.

Daniela Parra manifestó que con la elaboración de su documental, no busca dinero, pero sí justicia .

“El dinero siempre llega cuando se necesita, pero la justicia no. Pero no lo hago para ganar fama o morbo, porque morbo ya hubo suficiente (...) Me reconforta pensar que es mi misión de vida y que voy ayudar a más personas”

Daniela Parra