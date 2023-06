¿Daniela Parra respondió a Sergio Mayer? Le lanzó indirecta por hablar de Héctor Parra en La Casa de los Famosos México.

Con sólo dos días en La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer ya comenzó a hablar del caso de Héctor Parra, en el que se le ha acusado de intervenir con tráfico de influencias.

Ante ello, Daniela Parra, hija mayor del actor condenado por corrupción de menores, ya habría reaccionado con un mensaje que dejó muy mal parado a Sergio Mayer.

Sergio Mayer: ¿Qué dijo sobre el caso Héctor Parra en La Casa de los Famosos México?

Sergio Mayer ha sido uno de los personajes más polémicos que ha intervenido en el caso de Héctor Parra. ¿Por qué?

Sergio Mayer afirma que sólo busca ayudar a las víctimas, pero las acusaciones de oportunista no cesan en su contra.

Ahora que se encuentra en La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer parece querer atajar la situación.

Es así que aprovechando las cámaras del reality show, Sergio Mayer expuso sus razones para intervenir en el caso de Héctor Parra:

“Cuando Alexa me busca a mí y me dice ‘oye vi en televisión que estás ayudando a Valentina Crespo, yo tengo este caso ¿te puedo ver?’ Fue a mi casa, me dijo ‘me pasó esto y esto’, le dije ‘no te preocupes, con eso es suficiente’”.

Sergio Mayer despepita sobre el caso de Héctor Parra en La Casa de los Famosos México. (Especial)

Asumiendo un rol protagonista en el caso de abuso sexual denunciado por Alexa Parra, Sergio Mayer continuó exponiendo el asunto a nivel nacional.

Así, afirmó que las dudas surgidas en algunos medios y entre el público por el proceder de las autoridades en el caso de Héctor Parra, más que por irregularidades, se deben a él:

“Con tal de hacerme daño a mí, desacreditaron la versión de la víctima, de la menor edad de la víctima con tal de chingarme a mí, porque me levantaron una denuncia por tráfico de influencias lo cual nunca procedió”.

Daniela Parra: Así habría reaccionado a las declaraciones de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos México

Tras difundirse las declaraciones de Sergio Mayer, Daniela, hija de Héctor Parra, publicó un mensaje en Twitter que muchos han interpretado como una respuesta al exGaribaldi:

“🤮🤮🤮que asco, hasta donde llegan algunos personajes”.

El mensaje de Daniela Parra, quien no puede hablar sobre el proceso que enfrenta su padre por orden de un juez, recibió cientos de ‘Me Gusta’ y comentarios de apoyo.