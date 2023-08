Daniela Parra no quiere documental de Héctor Parra, ella prefiere un libro para el caso de su papá.

El 25 de mayo, Héctor Parra fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores.

Un mes antes de que le dictaran sentencia a Héctor Parra, Alexa Hoffman lanzó el trailer de su documental “Los 2 juicios de Alexa”, producido por Felipe Nájera.

Héctor Parra: “Mi hija sí es una víctima”, pero no de su papá, revela en carta desde la cárcel

Al igual que Alexa Hoffman, Daniela Parra mencionó que no descartaba hacer su propio documental para visibilizar las fallas en el sistema penal mexicano.

Pero ahora los planes de Héctor Parra y Daniela Parra serían otros.

En junio, Héctor Parra -de 48 años de edad- cumplió dos años en prisión y su hija Daniela Parra ha estado a su lado para apoyarlo en todos los sentidos.

En julio, Daniela Parra hizo un bazar para vender algunos objetos de su papá y reveló cómo se siente luego de que le dictaran sentencia a su papá.

Daniela Parra -de 26 años de edad- sigue creyendo en la inocencia de Héctor Parra y tiene nuevos proyectos juntos.

En entrevista con Ventaneando, Daniela Parra reveló que su papá está escribiendo y quiere hacer un libro.

Héctor Parra y Daniela Parra tiene una historia que contar y les encantaría hacerlo, pues buscan visibilizar algunas injusticias.

“Sí es una historia que nos gustaría contar, no sólo por nosotros, si no para visibilizar lo que está pasando, porque no sólo es mi papá, somos muchas personas en la misma situación”

Daniela Parra