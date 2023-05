Daniela Parra asegura que están “fabricando la culpabilidad” de Héctor Parra para evitar su libertad y hasta un importante abogado se deslindó del caso.

En junio de 2021, Héctor Parra fue detenido por el presunto abuso sexual de su hija, Alexa Hoffman.

Héctor Parra -de 47 años de edad- ha permanecido en prisión durante dos años y el pasado 11 de mayo se realizó una audiencia para determinar su sentencia.

Su abogada reveló que había sido exonerado de 6 cargos de abuso sexual y quedaba pendiente uno por corrupción de menores.

Pero, Olivia Rubio, abogada de Alexa Hoffman, aseguró que ya habían declarado culpable a Héctor Parra por corrupción de menores y estaría al menos 10 años en prisión.

Daniela Parra, hija mayor del actor, ha estado apoyando a su padre y lo ha defendido persistentemente; ahora acusa que están “fabricando la culpabilidad” de Héctor Parra.

Uno de los periodistas que ha insistido en que vio pruebas de que Héctor Parra -presuntamente- sí abusó de su hija, es Gustavo Adolfo Infante, de 58 años de edad.

El periodista ha sido criticado por su evidente favoritismo con Alexa Hoffman y su abogada.

Es por eso que Daniela Parra le recordó a Gustavo Adolfo Infante cuando reveló en 2021 que el abogado, Alonso Beceiro, renunció al caso por irregularidades.

Daniela Parra compartió la entrevista de Gustavo Adolfo Infante con Alonso Beceiro, donde reveló por qué se retiró de la defensa de Alexa Hoffman .

“Le pregunté, oye Alonso por qué ya no llevas este caso. Me dice, Gustavo porque no yo no me voy a prestar a este mugrero, así me lo contestó”

Gustavo Adolfo Infante