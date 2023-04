¿Daniel Bisogno también quiere facturar con Maribel Guardia? Relata lo que pasó en el novenario de Julián Figueroa.

Esto, pese a que la actriz ha pedido privacidad en estos difíciles momentos por los que atraviesa.

El martes 18 de abril se realizó el novenario de Julián Figueroa, quien murió a los 27 años de edad por un “infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

Maribel Guardia -de 63 años de edad- invitó a sus personas más allegadas, entre ellos algunos de sus compañeros de la obra de teatro ‘Lagunilla mi Barrio’.

Tal fue el caso de Daniel Bisogno -de 49 años de edad- quien aprovechó su presencia para relatar lo que se vivió en la casa de Maribel Guardia.

El pasado 9 de abril, el mundo del espectáculo se vistió de luto con la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

A través de sus redes sociales, Maribel Guardia pidió privacidad en estos momentos difíciles por los que estaba atravesando.

La cobertura del funeral causó gran controversia; incluso, Marie Claire Harp y Alan Tacher recibieron un sinfín de críticas por relatar el funeral de Julián Figueroa.

A Daniel Bisogno no le importó las críticas que habían recibido otros famosos y en Ventaneando decidió narrar cómo fue el novenario de Julián Figueroa.

Daniel Bisogno comenzó diciendo que Ventaneando fue él único medio que seguía haciendo guardia afuera de la casa de Maribel Guardia.

Durante su intervención, Daniel Bisogno puntualizó que fue un grupo muy cerrado el que asistió al novenario de Julián Figueroa, entre ellos el elenco de Lagunilla mi Barrio.

Daniel Bisogno señaló que entre los famosos invitados se encontraban: Ariel Miramontes, Violeta Isfel y Aracely Arámbula.

Con lujo de detalle, Daniel Bisogno destacó como se encontraba la casa de Maribel Guardia llena de arreglos florales que dejaban ver lo querida que es la actriz.

Daniel Bisogno señaló que cuando se acercó a Imelda Garza, pudo notar que se encuentra muy vulnerable tras la muerte de Julián Figueroa.

Aunque ya había tenido la oportunidad de comunicarse con Maribel Guardia, Daniel Bisogno confesó que no fue lo mismo al verla en persona.

Daniel Bisogno tachó su encuentro de Maribel Guardia -quien estaba vestida completamente de negro- como “tierno y reflexivo”, pues destacó que pudo mostrarle su apoyo.

En ese sentido, Daniel Bisogno confesó que Maribel Guardia invitó a sus compañeros de Lagunilla mi Barrio para evitar que, antes de la función de la obra, viviera momentos fuertes al llorar con cada uno.

Daniel Bisogno señaló que al ver a Violeta Isfel y a Maribel Guardia abrazándose ,se le llenó la mente y el corazón de recuerdos y se emocionó mucho.

El hijo de Julián Figueroa bajó en algún momento, pero sin saber que es lo que estaba pasando.

Daniel Bisogno puntualizó que para Maribel Guardia su nieto se ha convertido en su motor de vida.

Daniel Bisogno confesó que Maribel Guardia le dejó en claro que, aunque fue un duro golpe la muerte de su hijo, “va a salir adelante”.

“‘Esta prueba ha sido la más dura que he tenido en mi existencia y no va a haber prueba peor, pero te juro que voy a salir adelante’, esas fueron las palabras que a mí me dijo Maribel”

Daniel Bisogno