Daniel Bisogno revela que no le gustan los tatuajes porque ni los entiende y confiesa en el programa Ventaneando que haría si su hija se quisiera hacer uno.

Durante el programa Ventaneando de este lunes 2 de enero los conductores discutieron acerca de los tatuajes y cómo hay personas que tienen varios en todo su cuerpo.

En ese momento Daniel Bisogno de 49 años de edad reveló que nunca le han llamado la atención los tatuajes y confesó que no entiende a las personas que deciden hacerse uno.

Daniel Bisogno (@bisognodaniel / Instagram )

Daniel Bisogno confiesa que nunca le ha llamado la atención los tatuajes

Daniel Bisogno es uno de los conductores más polémicos de la televisión mexicana. Los comentarios que realiza en Ventaneando suelen generar gran controversia.

Sin embargo en esta ocasión Daniel Bisogno sorprendió a sus seguidores al revelar que no le gustan los tatuajes porque en realidad no los entiende.

Durante el programa Ventaneando se presentó una entrevista con Mayra Rojas quien habló sobre cómo su hija le pidió que le realizará su primer tatuaje como regalo de cumpleaños.

En ese momento los conductores de Ventaneando hablaron sobre los tatuajes y cómo algunas personas después del primero se siguen y se realizan varios.

Daniel Bisogno confesó que a él nunca le ha llamado la atención realizarse un tatuaje. Por su parte Linet Puente confesó que se haría uno que tuviera relación con su hijo.

“A mi nunca me ha llamado la atención un tatuaje” Daniel Bisogno

Tras sus comentarios, Mónica Castañeda los cuestionó si aceptarían que sus hijos se hicieran un tatuaje y si apoyarían su decisión.

Daniel Bisogno destacó que si su hija Michaela quisiera tatuarse le diría que lo pensará muy bien porque no es lo mismo cuando se es joven a cuando ya se es mayor ya que con la edad la piel se cae y la imagen se deforma.

“Yo nada más le diría que lo pensará muy bien, porque está muy padre a los 18, pero cuando tienes 50 o 60 años lo que parecía un delfín ya es un charal” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno no aceptaría que su hija se quisiera tatuar la cara

Durante su conversación Daniel Bisogno puntualizó que también tendría que hacerse en un lugar donde no sea visible para que no afecte su trabajo.

Daniel Bisogno confesó que no entiende por qué las personas se quieren tatuar, de esta manera destacó que no le gusta porque no ve el motivo de hacerse uno.

“Además un tatuaje donde no sea muy visible y no pueda afectar de repente tú chamba y cosas así. Yo no entiendo para qué” Daniel Bisogno

Linet Puente destacó que se deben apoyar a los hijos si ya tienen la decisión bien pensada y saben las consecuencias que se puede tener al realizarse un tatuaje.

Daniel Bisogno interrumpió para señalar que solo apoyaría dependiendo del lugar ya que no quisiera que su hija tuviera la cara tatuada.

“Depende en dónde, yo eso de que de repente quiera media cara, no. Ahí no y con el cinturón en la mano de lado de la hebilla” Daniel Bisogno

Linet Puente le recordó a Daniel Bisogno que a la corta edad de su hija ya le responde. El conductor confesó que a él de pequeño si le pegaban cuando se portaba mal o no obedecía.