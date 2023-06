Daniel Bisogno le revela a Pati Chapoy la única verdad sobre su sexualidad y señala que no está “en ningún closet de nada”.

Tras su separación de Cristina Riva Palacio, Daniel Bisogno -de 50 años de edad- se ha tenido que enfrentar a diferentes rumores sobre sus preferencias sexuales.

Aunque suele ser muy abierto con todos los rumores que surgen sobre su vida privada, Daniel Bisogno ha señalado en Ventaneando que no tiene que darle explicación a nadie sobre su sexualidad.

Sin embargo en esta ocasión decidió hablar sobre las especulaciones de su vida privada con Pati Chapoy -de 74 años de edad- y de esta manera Daniel Bisogno quiere poner un alto a todos los rumores.

Daniel Bisogno y Pati Chapoy (@chapoypati / Instagram)

Daniel Bisogno habla sobre los rumores de su orientación sexual

Daniel Bisogno alarmó a sus seguidores luego de que se reveló en Ventaneando que había sido hospitalizado luego de sufrir una ruptura de várices esofágicas.

Tras casi perder la vida, Daniel Bisogno concedió una entrevista a Pati Chapoy donde reveló los difíciles momentos que vivió luego de que durante varios meses presentó algunos malestares.

Daniel Bisogno no solo habló sobre sus problemas de salud y es que Pati Chapoy también lo cuestionó sobre las especulaciones sobre su sexualidad.

Durante la emisión de este 30 de junio del programa Ventaneando, Pati Chapoy presentó un avance sobre la entrevista que concedió Daniel Bisogno para su canal de Youtube.

En esta entrega, Daniel Bisogno habla sobre los momentos más complicados que ha vivido en Ventaneando y las especulaciones que hay sobre su vida privada.

Daniel Bisogno confesó que sabe que siendo una figura pública van a salir varios rumores sobre su vida, pero no soporta que se hable mentiras.

En la entrevista, Daniel Bisogno dejó en claro que no tiene porque mentir, pero tampoco debe de andar gritando por los cuatro vientos quién es.

“Yo no estoy para mentirle nada a nadie, ni ocultarle nada a nadie, pero tampoco para ir gritando quién soy, si yo sé quién soy, no pasa nada” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno señaló que no entiende la necesidad que tienen las personas para que explique su orientación sexual, pues los heterosexuales no hacen eso.

“Que si me ven en un antro gay, tengo uno a eso me dedico, que si me ven con alguien, me tiene sin cuidado. Yo nunca he visto que alguien salga a explicar que su orientación… es heterosexual, son cosas que no tenemos que salir a explicar, si por algo se está luchando, es precisamente por eso” Daniel Bisogno

En su conversación, Daniel Bisogno dejó en claro que no tiene porque dar explicaciones sobre con quién sale en su vida privada.

“Si surgen rumores me tienen sin cuidado, porque jamás le he fallado a nadie, jamás le he mentido a nadie y jamás le he puesto el cuerno a nadie. Entonces si salgo con alguien con la orientación que sea, no tengo por qué explicárselo a nadie” Daniel Bisogno

¿Daniel Bisogno está enamorado? Esto le dijo a Pati Chapoy

Ante todos los rumores sobre su sexualidad, Daniel Bisogno destacó que ya habló con su hija y lo único que le ha dicho es que cualquier manifestación de amor es lo mejor.

“Al fin de cuentas, yo lo que le he explicado a mi hija, y le voy a seguir explicando es que en momentos como este en el planeta en el que vivimos, cualquier manifestación de amor es lo mejor que nos puede pasar” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno destacó que lo más importante es el amor más allá del sexo de la persona. Además recalcó que el dar explicaciones sobre la orientación sexual es como discriminarse a uno mismo.

“Lo más importante es el amor, y es lo que le trato de enseñar, que cada quien ame a quién quiera porque siempre he dicho que la persona importa de la puerta de su cuarto hacia afuera y no al revés, y que el salir a dar una explicación es una manera de discriminarte a ti mismo” Daniel Bisogno

En ese sentido, Daniel Bisogno señaló que es por eso por lo que no ha salido a dar ninguna explicación.

Daniel Bisogno puntualizó que no le molesta las fotografías que salen sobre él, pues considera ilógico que sea juzgado por la persona a la que ama.

“A mí no me molesta que me saquen de la mano con alguien o abrazado con alguien, me tiene sin cuidado, porque quién me va a juzgar, ahora por amar, por querer a una persona, ¿te van a juzgar también?, ya estamos locos” Daniel Bisogno

En el adelanto, Daniel Bisogno aseguró que no se encuentra en ningún closet pues siempre ha amado a la persona que ha querido y la mayoría de ellos le han marcado su vida.

“Me salen con preguntas como ¿estás en el closet? Yo no estoy en ningún closet de nada, yo he amado a la persona que he querido amar en mi vida, siempre y en su mayoría han sido los amores de mi vida” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno destacó que aunque actualmente no se encuentra enamorado pero está abierto al amor.

La entrevista de Daniel Bisogno con Pati Chapoy se va a estrenar este domingo 2 de junio en Youtube a las 7 de la noche.