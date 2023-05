En Ventaneando, Daniel Bisogno le dice “ardida” a Shakira por seguir facturando, pero parece más envidia por todo lo que ha conseguido tras su separación.

Shakira -de 46 años de edad- fue reconocida como ‘Mujer del año’ en la primera edición de Mujeres en la Música Latina de Billboard.

Tras recibir su reconocimiento en manos de Maluma, Shakira rindió un tributo a todas las mujeres durante su discurso.

Pese a que su discurso fue muy aplaudido, Daniel Bisogno -de 49 años de edad- criticó a Shakira y señaló que ya le parecía exagerado seguir hablando de lo mismo.

Luego de su separación de Gerard Piqué -de 36 años de edad- Shakira retomó su carrera musical, teniendo gran éxito gracias a canciones como: ‘Music Sessions #53′ y ‘TQG’.

Tras la popularidad que ha alcanzado, Shakira fue reconocida en la primera edición de Mujeres en la Música Latina de Billboard.

Durante la ceremonia, Shakira brindó un poderoso mensaje dedicado a todas las mujeres que han podido salir adelante.

Sin embargo parece que no a todos les gustó el discurso de Shakira y así lo demostró Daniel Bisogno durante el programa Ventaneando.

Luego de escuchar a Shakira, Daniel Bisogno tachó su discurso de eterno y recurrente .

El conductor de Ventaneando se mostró harto, pues puntualizó que era algo que ya había escuchado muchas veces.

Daniel Bisogno puntualizó que Shakira ya había dicho suficiente con su canción para que todavía siguiera facturando con su discurso.

Incluso, le recordó su problema con hacienda en España y le pidió que mejor resolviera ese asunto.

Aunque reconoció que Shakira utilizó palabras que ya se han dicho antes, esto le recordó a Daniel Bisogno que es muy importante que estos mensajes se sigan repitiendo.

Luego de que Linet Puente y Rosario Murrieta defendieran a Shakira, Daniel Bisogno señaló que el discurso ya era de una persona ardida porque era un exceso.

Pedro Sola también criticó a Shakira, pues consideró que su discurso fue muy largo, por lo que Linet Puente terminó pidiendo una disculpa por los comentarios de sus compañeros.

Tras ser reconocida como la ‘Mujer del año’, Shakira reconoció que fue un año con grandes cambios en su vida ya que pudo vivir en carne propia lo que es ser mujer.

“Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente”

Shakira puntualizó que se pudo dar cuenta de que las mujeres son más valientes y fuertes de lo que muchas veces se piensa.

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de los que creemos, más independientes de lo que nos enseñaron”

Luego de los difíciles momentos que ha pasado, Shakira reconoció que esta en un momento en el que ya no depende de nadie para aceptarse tal cual es.

“¿A qué mujer no le ha pasado que, por buscar la atención o el cariño del otro, se ha olvidado de sí misma?, a mí me ha pasado. Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”

Shakira