Daniel Bisogno -de 50 años de edad- le declara la guerra al programa de chismes que inició el rumor de tener VIH.

La salud de Daniel Bisogno estuvo en grave riesgo durante el 2023, según se informó, por un padecimiento en el esófago.

Pero un conocido programa de espectáculos aseguró que Daniel Bisogno tenía VIH y hasta dieron el nombre de la clínica a la que asistía.

Daniel Bisogno se va ir contra Chisme No Like por decir que tenía VIH

A inicios de diciembre, Chisme No Like aseguró que Daniel Bisogno padecía VIH y esa era la razón de sus múltiples estancias en el hospital.

Incluso, mencionaron que Daniel Bisogno acudía a una clínica especializada en la enfermedad.

Daniel Bisogno regresa a Ventaneando (@ventaneandouno)

Ante las fuertes revelaciones de Chisme No Like, Daniel Bisogno desmiente que tenga VIH y adelanta que va a demandar al programa por “mentirosos”.

“Jamás he ido a esa clínica y la respeto muchísimo, pero no, mi problemas es clarísimo y estuvo el parte médico con una cuestión del esófago” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno mencionó que está en un proceso legal contra Chisme No Like y les aseguró que “no van a saber ni por dónde le va caer”.

“La gente es capaz de decir tales cosas, pero no quiero meterme mucho en ese tema porque ya hay un proceso judicial muy importante en contra de esta gente, muy importante. No van a saber ni por dónde les va caer” Daniel Bisogno

El conductor de Ventaneando menciona que Chisme No like no sabe el daño que pueden provocar con este tipo de declaraciones.

“Ante las mentiras y el daño que pueden hacer con este tipo de comentarios no hay nada que decir” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno no temería revelar que tiene VIH si fuera cierto

Daniel Bisogno asegura que ya mostró pruebas de sus padecimientos y no hay nada que compruebe que tiene VIH .

Pero, de ser así, él no tendría problema en confesar que padece esta enfermedad ya que nadie está exento de contraerla.

“Yo enseñé en su momento mi prueba de todo tipo de enfermedades que pude haber tenido. Y si, sí lo diría a cualquier persona le habría pasado y no sería motivo de vergüenza en absoluto” Daniel Bisogno

Finalmente, Daniel Bisogno dijo creer que Chisme No Like lo odia y por eso aseguran que tiene VIH.

Pero ya tiene a un equipo legal trabajando en su contra en Estados Unidos, país donde graban el programa.

Daniel Bisogno (Ventaneando)

Pero, ¿qué fue lo que dijo Chisme No Like que molestó tanto a Daniel Bisogno? El programa reveló hasta el nombre de la clínica a la que supuestamente acudía.

Elisa Beristain aseguró que Daniel Bisogno acudió a este lugar en muy mal estado y acompañado de su ex pareja, Cristina Riva Palacio.

“Tenemos información directamente de este lugar, de que Daniel Bisogno asistió a este lugar y hasta nos dijeron que lo encontraron en pésimas condiciones en esta clínica” Elisa Beristain

Y aseguraron que fue alguien de esta clínica quien les confirmó que Daniel Bosogno acudía por su tratamiento para combatir esta enfermedad.