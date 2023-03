Daniel Bisogno estrena tinte de cabello y le llueven burlas en Ventaneando: “pareces mole de olla”; Linet Puente cree que fue karma por burlarse de ella.

Uno de los conductores más controversiales de Ventaneando, es sin duda Daniel Bisogno, quien no tiene límites con sus “bromas”.

Pero esta vez fue él quien recibió burlas, pues su cambio de look salió mal y ahora tiene un color bastante peculiar.

Durante la última emisión de Ventaneando -el 14 de marzo- Pati Chapoy no perdió la oportunidad de burlarse del color de cabello de Daniel Bisogno.

El conductor de 49 años de edad, Daniel Bisogno, contó que acudió a que le retocaran el tinte, pero el color ‘no le agarró’ y terminó con un tono más claro de lo usual.

Pati Chapoy, de 73 años de edad, comenzó las burlas contra Daniel Bisogno al cuestionarlo sobre qué le había pasado: “¿Qué te pasó? El tinte como el de Julissa”.

Pedro Sola procedió a seguir con las burlas, al decir que Daniel Bisogno tenía el cabello color ‘mole de olla’.

“Está Andresito que es el mero, mero de aquí. De repente me hacen el corte el tinte, veo que me empieza a secar y veo que pone unos ojotes y me dice ‘espérame tantito’ y me embarra tinte otra vez”

Daniel Bisogno