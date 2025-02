Daniel Bisogno tuvo un tierno gesto con sus primeros sueldos en TV Azteca, recordó su hermano Alex Bisogno durante el homenaje póstumo al conductor en el Centro Cultural Teatro 2 de la CDMX.

Acompañado de Michaela, hija del presentador, recordó momentos significativos en los que su hermano apoyó de manera incondicional a la familia, especialmente en tiempos de dificultades económicas.

Así, compartió un recuerdo especial en el que Daniel Bisogno, cuando comenzó su carrera en TV Azteca, atravesaba una crisis financiera junto a su familia.

“Mi papá había perdido su trabajo y se contempló la posibilidad de vender nuestra casa, que era el único patrimonio que teníamos”, explicó.

Ante esa situación, el actor asumió el rol de protector .

Por más de tres décadas, Daniel Bisogno se mantuvo al pendiente de su familia.

“Hasta su último día de vida, nosotros fuimos su mayor preocupación : su familia, su hija”, enfatizó Alex.

Agradecido, destacó todo lo que su hermano hizo por sus padres y su hermana:

“Para mí fue un gran apoyo, me dio tranquilidad en la vida ”, afirmó.

Además de ser un pilar en los momentos difíciles, Alex describió a Daniel Bisogno como un hermano excepcional:

Otro de los recuerdos que compartió Alex fue el día en que Daniel Bisogno le compró su primer auto:

“ Yo soñaba con tener mi coche, y él, con su primer sueldo, me lo compró ”, relató.

Sin embargo, el conductor le puso una condición:

“Me dijo ‘Me lo vas a pagar’”. En ese entonces, Alex tuvo que dejar la preparatoria para trabajar, lo que no fue del agrado de Daniel Bisogno.

“Si no hubiera sido por él, no habría regresado a la escuela. Me dijo: ‘Si me entregas el certificado, te hubiera regalado el carro’”

Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno.