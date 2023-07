Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera recibieron un peculiar consejo del mismísimo Papa Francisco luego de su encuentro.

Fue a mediados de 2022 que surgieron los rumores de que Cynthia Rodríguez -de 39 años de edad- y Carlos Rivera se habían casado en secreto en España.

Los rumores aumentaron cuando se difundió una fotografía de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera -de 37 años de edad- con el Papa Francisco.

Cynthia Rodríguez no deja de suspirar al recordar cómo fue que Carlos Rivera le pidió matrimonio

Tras la controversia que generó esta fotografía, Cynthia Rodríguez le compartió a Pati Chapoy -de 74 años de edad- cómo es que se dio su encuentro con el Papa Francisco.

A unos días de convertirse en madre, Cynthia Rodríguez concedió una entrevista a Pati Chapoy en donde habló como nunca sobre su relación con Carlos Rivera.

Aunque habían mantenido su romance alejado de los medios de comunicación, Cynthia Rodríguez habló por primera vez sobre su matrimonio con Carlos Rivera.

En una nueva entrega, Cynthia Rodríguez habló sobre la foto que se difundió de su encuentro con el Papa Francisco.

A más de un año de dicho acontecimiento, Cynthia Rodríguez señaló que su encuentro con el Papa Francisco fue gracias a Carlos Rivera.

Pese a esta relación, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera no sabían si iban a tener la audiencia con el Papa Francisco.

A dos días de su boda, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera viajaron a Roma con su familia para que el Papa Francisco les diera su bendición .

Antes de tener la bendición del Papa Francisco, Carlos Rivera presintió que esa fotografía se iba a difundir por los medios de comunicación.

Carlos Rivera sabía que al filtrarse la imagen podría haber sospechas de su casamiento, ya que Cynthia Rodríguez iba vestida de blanco.

“Estábamos esperando y justo en la fila me dice Carlos, porque yo iba de blanco, porque cuando eres recién casada vas da blanco para recibir la bendición del Papa, y justo antes de pasar me dice ‘¿sabes qué mi amor?, yo creo que esta foto sí va a salir en algún lado, porque se suben al sitio oficial del Vaticano’, no te dejan tomarte la selfie con el Papa con tú celular, es la cámara que tienen del Vaticano”

Cynthia Rodríguez