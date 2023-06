“¿Y la foto juntos?”, más de una vez han criticado a Carlos Rivera por nunca salir en las fotografías de Cynthia Rodríguez, pero a ella le vale y lo llama de una amorosa manera.

Cynthia Rodríguez es quien está más activa en sus redes sociales, de modo que es ahí donde hay más de un comentario -en cada foto- pidiendo explicación sobre Carlos Rivera.

Y es que usuarios exigen que la pareja enseñe fotografías juntos, porque de lo contrario levantan muchas sospechas.

Sin embargo, Cynthia Rodríguez -de 39 años de edad- ya mostró que a ella lo que le digan es lo de menos y anda más que disfrutando junto a Carlos Rivera a su bebé León.

¿Y Carlos Rivera? Cynthia Rodríguez calla a las criticonas llamándolo “el mejor papá del mundo”

Cynthia Rodríguez está en el último trimestre de su embarazo y ya ve a Carlos Rivera -de 37 años de edad- como “el mejor papá del mundo”, a reserva de lo que en redes les critiquen.

En más de una ocasión, la exconductora de Venga La Alegría ha recibido comentarios de usuarios que exigen verla junto a Carlos Rivera.

Y es que en realidad sí son pocas las ocasiones en que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez comparten fotografías como pareja.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez (Instagram)

Sin embargo, en redes no se dan por vencidos y cada que se sube a una foto hay reclamos de la ausencia de uno con otro.

Pese a ello, Cynthia Rodríguez, siendo entrevistada por Sale el Sol, mandó un mensaje claro sobre Carlos Rivera, pese a lo que digan en redes.

La conductora llamó al cantante “el mejor papá del mundo”, aludiendo a que están mejor que nunca y aunque no parezca, están muy unidos.

“Estamos muy emocionados, muy felices, yo creo que va a ser el mejor papá del mundo”. Cynthia Rodríguez, conductora.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera siempre están juntos, pese a que no se vea en redes sociales

Tal parece que el amor tiene que traspasar a las redes sociales, pero Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera prefieren no hacerlo, y no es porque no estén juntos.

Cynthia Rodríguez llamó a su esposo “el mejor papá del mundo”, mandando a callar a las criticonas que sospechan de que nunca suban fotografías juntos.

Y por si te quedaba la duda, la conductora contó que su embarazo ha ido perfecto y no ha tenido dolencias ni malestares. Gracias a ello, no se le ha despegado a Carlos Rivera.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera (Especial)

Incluso, contó que ahora que Carlos Rivera inicia su gira por Estados Unidos, ella estará presente como en todas las presentaciones que da.

Aunque esto nunca sea exhibido en redes sociales de Cynthia Rodríguez ni de Carlos Rivera.