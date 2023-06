Clara Chía (24 años de edad) es la invitada más importante en la boda del hermano de Gerard Piqué y la razón la sospechamos todos.

Será el viernes 23 de junio cuando Marc, el hermano desconocido de Gerard Piqué, celebre su boda con María Valls, su novia de toda la vida, en una fiesta por demás lujosa.

Sin embargo, tal parece que Gerard Piqué (36 años) le quiere robar el foco de atención a los novios en su día especial, para hacer feliz a Clara Chía.

La mala noticia para Gerard Piqué es que no todo le saldrá a pedir de boca, pues dos personitas con las que esperaba contar para el momento cumbre de Clara Chía, estarán ausentes.

Clara Chía y Gerard Piqué (Especial)

Gerard Piqué le propondría matrimonio a Clara Chía en la boda de su hermano

Según se ha filtrado, la boda del hermano de Gerard Piqué será un evento a todo lujo. El enlace religioso se llevará a cabo en la Parròquia Sant Vicenç de Montalt, en Barcelona.

En tanto, la fiesta tendrá lugar en una finca de Sant Andreu de Llavaneres, propiedad de la familia de la novia, donde Gerard Piqué tendría algo planeado para su novia Clara Chía.

Aunque existen reglas no escritas para las bodas, por ejemplo, que las invitadas no usen vestidos blancos para evitar robarle atención a la novia, a Gerard Piqué esto parece no importarle.

Y es que, según se afirma, el ex de Shakira aprovechará la boda de su hermano para proponerle matrimonio a Clara Chía Martí ante todos los miembros de su familia.

Clara Chía y Gerard Piqué (Agencia México )

Gerard Piqué quería que sus hijos presenciaran su compromiso con Clara Chía: versión

Sin embargo, los planes de Gerard Piqué habrían sufrido un revés hace unos días, pues se dice que pensaba comprometerse con Clara Chía ante la presencia de sus hijos, lo que al menos en esta ocasión no sucederá.

Fue por ello que, según los rumores, hace unos días Gerard Piqué casi le ofreció las perlas de la virgen a Shakira para que le permitiera a Milán (11 años) y a Sasha (9 años) quedarse a la boda.

Sin embargo, Shakira se habría negado en todo momento, por lo que ya está de regreso en Miami con sus pequeños.

Pese a ello, los panes de Gerard Piqué para pedirle matrimonio a Clara Chía en la boda de su hermano seguirían en marcha, según los rumores.