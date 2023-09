A través de su cuenta oficial en Instagram, Cinthia Aparicio ya exhibió el peor defecto de Alexis Ayala.

Y de acuerdo con Cinthia Aparicio -de 30 años de edad-, este sería que Alexis Ayala ni buscar bien sabe.

Cinthia Aparicio tuvo que apostar y bajar a buscar lo que necesitaba de la cocina Alexis Ayala -de 57 años de edad-.

Cinthia Aparicio exhibió el peor defecto de Alexis Ayala (captura de pantalla)

Este sería el peor defecto de Alexis Ayala, según Cinthia Aparicio

En las historias de su cuenta oficial en Instagram, Cinthia Aparicio exhibió el peor defecto de Alexis Ayala, que no sabe buscar.

Y es que Cinthia Aparicio contó en un video, que cuando a Alexis Ayala le dio hambre, le ofreció piña y este no logró encontrarla.

La fruta picada le comentó al actor, se encontraba en la cocina; sin embargo, al regresar este simplemente señaló que ‘no había’.

“El Mr. tiene hambre, y entonteces va a la cocina, y le digo ‘allá hay piña, tráete piña Mr.’ Y dice ‘no hay piña.’ (...) Típico hombre” Cinthia Aparicio

Cinthia Aparicio exhibió el peor defecto de Alexis Ayala

Ante la respuesta de su esposo, y con burla, la actriz le apostó que ella podría encontrarla y tuvo que bajar a buscar.

La piña, mostró en el video Cinthia Aparicio, se encontraba en el refrigerador, atrás de unos tuppers de comida los cuales A lexis Ayala ni siquiera los habría intentado mover.

“Ósea todos los hombres (son iguales)” Cinthia Aparicio

Finalmente, cuando le llevó la fruta, Alexis Ayala aseguró que confundió la piña con queso, por lo que no la agarró para comer; sin embargo, esto no complació del todo a Cinthia Aparicio quien le dio un agarraron de pelos.

Cinthia Aparicio exhibió el peor defecto de Alexis Ayala

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala difrutarían de exhibirse

A pesar de que el video exhibiendo el peor defecto de Alexis Ayala, no fue muy bien recibido por los usuarios, este sería una clase de broma entre la pareja.

Y es que Alexis Ayala también ha exhibido algunas cosas de Cinthia Aparicio, como su ‘señofobia’ el supuesto miedo a que le digan, señora.

Tanto Cinthia Aparicio como Alexis Ayala, han respondido bien sus mutuas bromas de las cuales se ríen y comparten con sus seguidores en redes sociales.