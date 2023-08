Cinthia Aparicio, la esposa de Alexis Ayala, subió una sensual foto en tanga desde Brasil y se notó que tiene embobado a un exhabitante de La Casa de los Famosos México.

Con un viaje de pareja, Cinthia Aparicio de 30 años de edad y Alexis Ayala, se compartieron con varias postales, pero en su último post, solo ella acaparó la atención con una sensual foto.

Y aunque Cinthia Aparicio dejó ver que su fotografía fue tomada por Alexis Ayala -de 58 años de edad-, uno de La Casa de los Famosos México le anda dejando like en fotografías muy específicas.

Cinthia Aparicio en tanga, enamora a Jorge Losa, exhabitante de La Casa de los Famosos México

Cinthia Aparicio compartió estar de vacaciones en Brasil, situación que la llevó a hacer un post de colaboración que dejó a Jorge Losa embobado.

A través de una sensual fotografía en Instagram, Cinthia Aparicio posó desde una alberca tomando una bebida de un canasto, pero la toma deslumbró por estar de espaldas.

Y es que Cinthia Aparicio supo posar de forma excelente en la toma, pues muestra su silueta a la perfección, además de llevar una tanga que le luce impresionante.

Cinthia Aparicio, actriz.

Y tal parece que así como Cinthia Aparicio dejó deslumbrados a sus seguidores con la sensualidad que la caracteriza, también dejó embobado a Jorge Losa -de 33 años de edad-.

Jorge Losa (La casa de los famosos México)

Pues aunque la actriz apuntó en su post, que el cómplice de la fotografía fue su esposo, Alexis Ayala, a Jorge Losa no le importó darle like a la fotografía.

Jorge Losa da like a foto de Cinthia Aparicio en tanga. (Captura de pantalla)

Sumado a ello, Jorge Losa tras salir de La Casa de los Famosos México, sostiene una relación con Ferka -de 36 años de edad- con quien apenas lleva unos días de novio.

Sin embargo, anteriormente, Jorge Losa y Ferka estuvieron metidos en un shippeo, que ellos mismos alentaron por la conexión que tenían y que nunca llegó a convencer a los fans de La Casa de los Famosos México.

A Jorge Losa le gustan las fotos de Cinthia Aparicio sola cuando no aparece con Alexis Ayala

Jorge Losa le dio like a la fotografía de Cinthia Aparicio en tanga, aunque anda con Ferka, y no es el primer me gusta que le pone a la actriz.

Que ‘Albecete’ le haya puesto like a la fotografía de su colega en tanga, podría haber sido una escapada, pero ya tiene historial con las fotos de Cinthia Aparicio.

Sin duda, Jorge Losa tiene afinidad por las fotografías de Cinthia Aparicio en Brasil, pero solo aquella donde salió sola, porque cuando posó con Alexis Ayala, prefirió no dejar like.