¿Christian Nodal y Cazzu ya debutaron como papás? El cantante habría cancelado algunos compromisos para estar con su bebé en sus primeros días de vida.

Al más puro estilo de Rihanna, el pasado 15 de abril la rapera argentina Cazzu confirmó lo que se venía rumorando desde finales de 2022: estaba embarazada de Christian Nodal.

A tres meses de la noticia, nueva información asegura que Christian Nodal, de 24 años, y Cazzu, de 29 años, ya se han estrenado como padres.

Christian Nodal y Cazzu sí tendrían planes de boda para este 2023. (Especial)

Christian Nodal y Cazzu habrían debutado como papás en estos días

El rumor fue dado a conocer la noche del domingo 9 de julio por la influencer de espectáculos Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic.

La creadora de contenido, quien suele dar primicias sobre músicos de regional mexicano, afirmó en su cuenta de Instagram que sus fuentes le confirmaron que Cazzu ya dio a luz:

“Según me dicen Nodal y Cazzu ya se habrían convertido en papás !!🤰🏻👶🏻… , tiempo al tiempo esperemos q lo confirmen , a mi no me crean jajaja #andamosconelpendiente”.

Cazzu se muestra embarazada y de vacaciones con Christian Nodal. (@cazzu)

Chamonic reconoció no tener pruebas del alumbramiento de Cazzu, pero destacó que el comportamiento de Christian Nodal podría demostrar que su información es verídica:

“Les cuento que Ayer Nodal estaba invitado para jugar en el juego de Softball de las celebridades de MLB en Seattle y no se presentó, canceló, entonces por eso pienso que si es verdad q ya son papás!”.

Christian Nodal y Cazzu, ¿qué han dicho tras los rumores del nacimiento de su bebé?

Hasta el momento, ni Cazzu ni Christian Nodal han reaccionado a los rumores del nacimiento de su bebé, que según se presume, será una niña.

En la cuenta de Instagram de Christian Nodal se puede ver un video dedicado a sus fans de Guatemala y El Salvador.

Christian Nodal les agradeció por haber logrado sold out en sus dos conciertos y por el cálido recibimiento que le dieron.

Mientras tanto, la última úblicación disponible de Cazzu es un video de su aparición en la revista Playboy México, donde lució su avanzado embarazo.

Esto generó polémica, ya que Cazzu se mostró “demasiado sexi” para el gusto del público.

Ante ello, Cazzu respondió a la gente recordándoles que “mi música es obscena señora, es rebelde y habla de sexo”, por lo que su aparición en Playboy está acorde con el rumbo que le ha dado a su carrera.