Durante una entrevista en exclusiva, Christian Nodal -de 25 años de edad- reveló ser consciente de sus “aciertos y errores”.

Sin embargo, Christian Nodal evitó hablar directamente de Ángela Aguilar -de 20 años de edad- o su nueva relación.

Pues a pesar de las peticiones para detener el ‘hate’ en su contra, en redes sociales a Christian Nodal y Ángela Aguilar los siguen criticando.

Christian Nodal y Ángela Aguilar (Instagram | Captura de pantalla)

Christian Nodal aceptó ser consciente de sus “aciertos y errores”

Christian Nodal protagonizó la segunda portada del especial musical de GQ México , por lo que además de una sesión fotográfica, el cantante fue entrevistado en exclusiva.

Y durante su conversación con la revista, Christian Nodal habló de su música, desde los inicios hasta el lanzamiento de su próximo álbum.

Sobre su crecimiento como artista, reveló el cantante de música regional mexicana que es consciente de sus “aciertos y errores”.

“Me siento satisfecho con el camino recorrido hasta ahora, pero soy consciente de que aún tengo mucho por aprender y mejorar”. Christian Nodal para GQ

Pues a pesar de que evitó hablar directamente de Ángela Aguilar, señaló que uno de sus mayores errores ha sido no escuchar a gente con más experiencia.

Esto en el sentido de que a pesar de que le advirtieron sobre los “peligros de hacer algo”, Christian Nodal se deja llevar para descubrir por su cuenta los riesgos.

No obstante, estas experiencias, aunque no sabe si aprendió o no de ellas, Christian Nodal las utiliza para seguir creando su música.

Siguen atacando a Christian Nodal por su nuevo noviazgo

A pesar de que Christian Nodal es uno de los mayores exponentes de la música regional mexicana en el mundo, en redes sociales los usuarios lo siguen criticando por su relación con Ángela Aguilar.

Pues aunque Christian Nodal señaló que continúa evolucionando, los usuarios lo acusaron de ser “inmaduro”, “mustio” y “falto de personalidad”.