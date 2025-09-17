Christian Nodal -de 26 años de edad- no asistió al cumpleaños de Inti en Argentina por dar un concierto en México.

La hija de Christian Nodal y Cazzu -de 31 años de edad- nació el 14 de septiembre de 2023; actualmente, tiene 2 años de edad.

Christian Nodal ignoró el cumpleaños de su hija Inti por un concierto

Por dos años consecutivos, Christian Nodal ignoró el cumpleaños de su hija Inti y no la felicitó ni en redes sociales.

Cazzu celebró el cumpleaños de Inti el domingo 14 de septiembre y Christian Nodal no acudió al festejo que se celebró en Argentina.

Christian Nodal cantante. (Agencia México)

Según información del programa ‘Siéntese quien pueda’, Christian Nodal no asistió al cumpleaños de Inti porque tenía un concierto.

Christian Nodal se presentó en Morelia el 15 de septiembre para celebrar el Grito de Independencia 2025.

Además, Alex Rodríguez, conductor de ‘Siéntese quien pueda’, mencionó que Christian Nodal prefiere no exponer a su hija en redes sociales.

Por lo que no quiso felicitarla en Instagram, ya que teme que Inti sea banco de críticas o malos comentarios.

Christian Nodal sí acudió al primer cumpleaños de Inti, a pesar de la reciente separación con Cazzu en 2024.

Cazzu celebra el cumpleaños Inti sin Christian Nodal (Instagram cazzu / Instagram cazzu)

Las obligaciones de Christian Nodal con Inti, según las leyes argentinas

Según el Código Civil y Comercial de Argentina, Christian Nodal debe proveer a Inti hasta los 21 años, o 25 años si sigue estudiando, lo siguiente:

Alimentos

Actividades de esparcimiento

Vestimenta

Vivienda

Salud

Educación

Las autoridades argentinas determinan que si uno de los padres tiene más ingresos que el otro, este debe pasar una cuota mayor para que el menor siga con el mismo estilo de vida.

Es decir, si Christian Nodal gana más que Cazzu, debe cumplir con una cuota alimentaria que garantice que Inti vivirá con el mismo nivel que tiene desde que nació y hasta los 25 años .

Recientemente, Cazzu reveló que Christian Nodal no le permite viajar con Inti.

Un juez es quien debe determinar el monto de la pensión alimenticia de Inti, por lo que actualmente se desconoce si este proceso ya se llevó a cabo.