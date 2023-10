Christian Nodal -de 24 años de edad- disfruta que nadie lo reconozca en su nuevo nidito de amor con Cazzu -de 29 años de edad- en Argentina.

Christian Nodal brindó una de sus entrevistas más íntimas al youtuber Mario Chávez Director, a quien le habló del despertar espiritual que experimentó hace dos años.

Esto, afirmó Christian Nodal, le ha permitido darle un giro de 180 grados a su vida, que debido a la fama y el dinero lo habían llevado a enfocarse en cosas superficiales.

Ahora, dijo Christian Nodal, su relación con Cazzu, el cambio de amistades y hasta su modanza a otro país le han dado un nuevo sentido a su vida.

Lo que lo tiene viviendo una de sus etapas más felices de su existencia.

Christian Nodal reconoció que el haber alcanzado el éxito siendo muy joven, le afectó mucho.

Y es que, dijo Christian Nodal, comenzó a darle mucho valor a cosas superficiales, a creer que lo que pasa en las redes sociales es la realidad.

Así como a estar constantemente preocupado por los números.

Crear un éxito musical lo hacía sentirse bien, dijo Christian Nodal, pero no terminaba de disfrutarlo porque ya esta pensando en que necesitaba lanzar un nuevo hit.

Todo esto cambió, dijo Christian Nodal, cuando decidió alejarse de los “vampiros” que le chupaban la energía y no le transmitían “nada bonito”.

Pues estaban vacías en su corazón y sin amigos de verdad.

También, cuando decidió “reconectar con cosas palpables” y volver a hacer música por gusto, no para ser exitoso y estar en los tops de las listas de popularidad.

Ahora, Christian Nodal se mudó a Argentina, a un lugar donde casi no tiene contacto con otras personas, más que con Cazzu y su hija.

“Vivo en un campo en donde no se cruza nadie con quien platicar. Mis vecinos están muy lejos…hay una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos, tomamos unos matecitos. Y las vistas son preciosas, no te puedo explicar cómo se ve el cielo. Ahí nos la pasamos viendo películas juntos. Ahora hago mis compras y yo manejo, no traigo seguridad ni nada de eso”

Christian Nodal