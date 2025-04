El cantante Christian Nodal de 26 años de edad, tenía que sacar de su pecho la sinceridad sobre su relación con la prensa, admitiendo que no se llevaba bien con los reporteros, pero con claros motivos.

Es bien sabido que actualmente Christian Nodal está llevando una limpieza de imagen gracias a que regresó nuevamente con su mánager, en busca de acercamiento con la prensa.

Y es que recientemente en una conferencia que el cantante dio en Guadalajara, se sinceró sobre lo mal que la estaba pasando y que por ende lo alejó de los medios de comunicación.

Los altibajos en la vida personal de Christian Nodal sucedieron cuando terminó su relación con Belinda, pues incluso en pleno momento de enamorados hasta exclusivas dieron sobre su romance.

Sin embargo, el escándalo en el que se vio rodeado luego de que terminaron y él expuso cosas personales de Belinda de 35 años de edad, lo dejaron lleno de hate y en la mira del ojo público.

A esto se le sumaron los procesos personales que Christian Nodal estaba llevando como una nueva relación, cambios de look, y la polémica de Belinda que no se ha podido quitar.

Ahora, se le suma su polémico matrimonio con Ángela Aguilar de 21 años de edad, al poco tiempo de haber sido papá con Cazzu, así como las dudas que existen sobre cómo se dio su matrimonio y si hubo infidelidad.

Estos y más escándalos de la vida personal de Christian Nodal lo pusieron en la mira de la prensa, en busca de declaraciones sobre sus polémicas.

Pero no solo eso, sino las historias que se han creado en redes sociales, como el trasfondo de sus canciones, supuestas pruebas de mujeres acusando infidelidad y de más.

Ante ello, Christian Nodal se sinceró con los reporteros que fueron a su conferencia de prensa por sus conciertos en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco y admitió que no pasaba por un buen momento personalmente.

Las polémicas decisiones que han rodeado la vida de Christian Nodal y el impacto que tuvieron en él, fue el motivo por el que decidió alejarse de la prensa.

Lo dicho por la propia voz del cantante a micrófono abierto frente a reporteros de Guadalajara, Jalisco, admitió que no se tenía buena comunicación ni manejo de prensa.

Sin embargo, admitió que esto se debió a que tenía problemas personales, de modo que le impedían tener una buena relación con los medios, quiénes tienen otra perspectiva de sus escándalos.

“Con mi público yo siempre he estado muy cercano, siempre hemos tenido muy buena afinidad, sobre todo con los fans. Con ustedes [prensa] no tanto ¿verdad? jajaja.

Siéndole muy sincero, ustedes pueden ver desde afuera muchas cosas, pero no se imaginan cómo se siente desde acá dentro. No estaba en un momento donde me sintiera emocionalmente o profesionalmente a dar cara a tantas cosas feas que había”.

Christian Nodal, cantante.