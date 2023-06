Christian Estrada aprovecharía que Ferka está en La Casa de los Famosos México para ver a su hijo ¿lo logrará?

Desde el pasado 4 de junio, Ferka -de 36 años de edad- se encuentra dentro de La Casa de los Famosos México donde podría ganar 4 millones de pesos, si resulta ganadora.

Pero, para ingresar a este reality show, tuvo que dejar sus problemas afuera y eso incluye a Christian Estrada.

Ferka y Christian Estrada están separados desde noviembre de 2022, meses después Ferka denunció a su ex por violencia familiar y sustracción de menores.

El lunes 12 de junio, Christian Estrada, de 33 años de edad, acudió al Reclusorio Oriente a una audiencia, donde decidieron no vincularlo a proceso por lo denunciado por Ferka.

Christian Estrada asegura que sí da manutención y ahora luchará por tener convivencias con su hijo Leonel.

Tras no ser vinculado por violencia familiar y sustracción de menores, Christian Estrada va iniciar un proceso para que le permitan ver a su hijo.

El modelo fue cuestionado sobre si sabe dónde está su hijo, ahora que Ferka se encuentra en La Casa de los Famosos México.

“Lo mismo me pregunto yo ¿dónde está mi hijo, si aquí está el papá?”

Christian Estrada asegura que busca tener los mismos derechos que Ferka, y que desconoce quién está cuidado a su hijo, mientras Ferka está en el famoso reality.

Por otro lado, Christian Estrada aseguró que tiene pruebas de que ha dado manutención para su hijo, pero no lo hace por respeto a su hijo.

“Yo en cualquier momento me puedo sentar y demostrar pagos, y recibos y todo, pero no por respeto a mi hijo no, porque algún día mi hijo va ver todo esto”

Christian Estrada