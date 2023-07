Chicharito narra su primer encuentro con Peso Pluma: no lo reconoció al verlo por lo que tuvo que recurrir a Google para saber si en verdad era el cantante de corridos tumbados.

Tras el triunfo de “Ella baila sola”, Peso Pluma -de 24 años de edad- se mantiene como uno de los cantantes más populares a nivel mundial.

En medio de su éxito Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, ha tenido la oportunidad de poder convivir con grandes estrellas, tanto de la industria del espectáculo como del mundo deportivo.

Como en abril de este año cuando Peso Pluma tuvo la oportunidad de conocer a Javier “Chicharito” Hernández -de 35 años de edad- durante un partido de basquetbol de la NBA.

A tres meses de su encuentro, Javier “Chicharito” Hernández relató cómo fue su encuentro con el cantante de corridos tumbados en el juego entre Los Ángeles Lakers y Memphis Grizzlies.

Peso Pluma y Javier “Chicharito” Hernández se convirtieron en tendencia luego de que compartieron una foto juntos durante la victoria de los Lakers sobre Memphis en la Crypto Arena.

Javier “Chicharito” Hernández compartió la fotografía en sus redes sociales con el mensaje: “¡Qué gran ambiente el de anoche con la victoria de mis Lakers en playoffs! Y también no quiero dejar pasar que tuve la fortuna de conocer a un fenómeno!”

En plena recuperación por su lesión en la rodilla, Javier “Chicharito” Hernández relató cómo fue su encuentro con Peso Pluma en el juego de la NBA.

Pese a la popularidad de Peso Pluma, Javier “Chicharito” Hernández reconoció que al principio no lo reconoció por lo que tuvo que recurrir a Google para saber quién era la persona que lo había saludado.

Javier “Chicharito” Hernández relató que cuando vio a Peso Pluma se le hacía conocido pero no sabía quién era ya que llevaba un gorrito.

“A mí se me hacía conocido pero medio no lo reconocía, el cabrón estaba con un gorrito y yo medio lo veía y no sabía si sí era o no sé, pues no sabía”

Javier “Chicharito” Hernández