Charly López -de 55 años de edad- rompe el silencio y culpa a la cámara que lo grabó de verse tan acabado en un video.

Charly López responde en un video de Instagram a todos los que han comentado sobre su apariencia física.

Esto luego de provocar muchas opiniones en redes sociales por su extremada delgadez, preocupando a propios y extraños sobre su estado de salud.

Charly López compartió su opinión sobre las críticas y aseguro que fue la luz del video y un mal ángulo que perjudicaron su imagen.

Charly López (Tomada de video )

Charly López culpa a la cámara que lo grabó de verse tan acabado en video

La actual imagen de Charly López se volvió viral tras verse con una apariencia delgada y acabado.

El artista reapareció para poner fin a las especulaciones a través de un video en su cuenta de Instagram.

Charly López agradeció a todas las personas que han mostrado preocupación por su salud, pero dijo estar perfectamente.

“Estoy muy bien, gracias a todos los que se han preocupado, pero estoy bien, muy saludable”, expresó Charly López al desmentir que padezca una enfermedad.

Charly López puntualizó que la cámara que lo grabó tuvo una luz que no le favoreció, pues con ella se le pudo ver un aspecto demacrado.

“Lo que pasa es que me pegué demasiado, obviamente la luz donde me estaban tomando no era nada buena”, dijo Charly López culpando a la cámara que jugó en su contra.

Charly López (@charlylopezgar / Instagram )

Charly López se encuentra bien de salud, pero con dieta para no tener grasa

El estado físico de Charly López preocupó a más de un seguidor, algo que le fue cuestionado en redes sociales.

Al respecto, Charly López desmintió cualquier tipo de hecho delicado como una enfermedad.

Charly López sostuvo que se encuentra mejor que nunca gracias a un nuevo régimen alimenticio, pues actualmente hay menos grasa en su cuerpo .

El artista reveló que tomo la decisión de bajar de peso hace algún tiempo para marcar aún más sus músculos.

“Bajé mucho de peso para estar más ‘rayado’, no tengo nada de grasa” expresó Charly López.