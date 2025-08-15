Charlie Cox estará en Monterrey en LaConve - Animex, por lo que te damos fechas y precio para ver al actor de Daredevil.
Charlie Cox de 42 años de edad, se estará presentando en la convención LaConve - Animex de Monterrey, por lo que si quieres ir a verlo, te damos todos los detalles.
Charlie Cox estará en LaConve - Animex en Monterrey
Para todos los fans de Daredevil hay una buena noticia: Charlie Cox estará en México, específicamente en LaConve - Animex de Monterrey, Nuevo León.
Pero ¿cuándo estará Charlie Cox en Monterrey? De acuerdo con las publicaciones de LaConve - Animex, esta se llevará a cabo el 22 y 23 de noviembre en Cintermex.
Por lo que si eres un fan del actor que ha interpretado a Daredevil en las series de Netflix, y ahora en el UCM en la serie de Born Again, es tu oportunidad.
Pero ¿ya hay precio para LaConve - Animex de Monterrey en la que estará presente Charlie Cox? Te decimos.
Precio para ver a Charlie Cox en LaConve - Animex en Monterrey
A través de redes sociales se reveló que Charlie Cox llegará a México para participar en LaConve - Animex de Monterrey, Nuevo León.
Los boletos para poder ir a ver a Charlie Cox están en los siguientes precios:
- Preventa 1 día sábado 22 de noviembre 2025 - 250 pesos
- Preventa 1 día domingo 23 de noviembre 2025 - 250 pesos
- Preventa Combo 2 boletos - 300 pesos
Sin embargo, si quieres convivir con Charlie Cox, estos son los precios boletos de LaConve - Animex en Monterrey para fotos y autógrafos:
- Foto Charlie Cox Sábado 22 de noviembre 11:30 am - 2 mil 450 pesos
- Firma Charlie Cox Sábado 22 de noviembre 1:00 pm - 2 mil 450 pesos
- Foto Charlie Cox Sábado 22 de noviembre 4:00 pm - 2 mil 450 pesos
- Firma Charlie Cox Sábado 22 de noviembre 6:15 pm - 2 mil 450 pesos
- Foto Charlie Cox Domingo 23 de noviembre 11:30 am - 2 mil 450 pesos
- Firma Charlie Cox Domingo 23 de noviembre 1:00 pm - 2 mil 450 pesos
- Foto Charlie Cox Domingo 23 de noviembre 4:00 pm - 2 mil 450 pesos
- Firma Charlie Cox Domingo 23 de noviembre 5:30 pm - 2 mil 450 pesos
- Pase Charlie Cox Sábado 22 de noviembre - 11:30 am y 1:00 pm - 5 mil 750 pesos
- Pase Charlie Cox Domingo 23 de noviembre - 11:30 am y 1:00 pm - 5 mil 750 pesos
Las fotos con Charlie Cox incluyen una foto profesional impresa con hasta 2 personas en la foto; en el caso de la firma puede ser en un artículo o fotografía, pero ninguno incluye entrada al evento.
El Pase VIP para Charlie Cox sí incluye entrada al evento, foto profesional impresa, un autógrafo y un paquete de coleccionables.