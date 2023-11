Bellakath -de 25 años de edad- ha ganado una gran notoriedad y popularidad en el mundo de la música urbana gracias a su éxito “Gatita”.

Más recientemente, este 2023, Bellakath volvió con más música con la llegada de un nuevo disco, mismo que tuvo una buena aceptación en las listas de diferentes plataformas musicales.

Y aunque la cantante tienen una larga lista de retractores, esto no ha impedido que lleve su carrera musical.

Sin embargo, otro de los aspectos que suelen distinguir a Bellakath, mismo por el cual también llega a ser duramente criticada, es por la cantidad de cirugías estéticas que se ha realizado.

Y por lo que recientemente reveló, fue justo una operación por la que su vida pudo correr riesgo.

Fue durante una entrevista en el podcast de actor español Juan Frendsa que Bellakath se sinceró del lado aterrador de las cirugías estéticas.

Por lo que reveló la cantante, toda esta experiencia tuvo lugar antes de que fuera famosa. Al parecer, fue en una cirugía en la que “se estaba haciendo de todo”.

Pues, de acuerdo con las palabras de Bellakath “Me operé toda. Me hice el busto, la lipo de todo, las pompis”. Sin embargo, jamás imaginó que la situación se complicaría mucho.

Ya que al parecer empezó a perder mucha sangre en algún punto de la cirugía, lo que la puso muy mal. “Estuve a punto de como ya irme con papá Dios”, dijo Bellakath al recordar el momento.

Después de la experiencia cercana que Bellakath tuvo a la muerte, la cantante aseguró haber sentido que todavía tenía algo importante que hacer en esta vida.

Pues Bellakath incluso relató lo que ella experimentó en ese momento de la cirugía y con la pérdida de sangre.

“Todavía no era bellakath cuando me pasó, me salve, pero fue algo complicado, yo te juro que fue como en las películas que se te nubla la vista, así yo sentía, mi vista estaba nublada, veía borroso”.

Bellakath