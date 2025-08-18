El pasado sábado 16 de agosto, Bella Thorne dio a conocer que le propuso matrimonio a Mark Emms -de 46 años de edad-, su novio.

Y aunque la propuesta de Bella Thorne -de 27 años de edad- ha recibido críticas, la verdad es mucho más compleja.

Bella Thorne (Yara Nardi/REUTERS)

Así fue como Bella Thorne le propuso matrimonio a Mark Emms

Bella Thorne dio a conocer a través de su cuenta oficial en Instagram que le propuso matrimonio a su novio Mark Emms, el pasado sábado 16 de agosto de 2025.

Y aunque la propuesta de Bella Thorne ha recibido tanto críticas como apoyo, la verdad es mucho más compleja.

Pues además de tener tres años saliendo de manera oficial, el productor inglés le propuso matrimonio a la actriz en mayo del 2024.

Es decir, la pareja lleva organizando su boda desde hace un año, por lo que la petición de Bella Thorne habría sido una reafirmación a su compromiso.

La petición de la famosa habría tenido lugar en su casa en California, Estados Unidos, la cual adornó con globos, velas y flores.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Bella Thorne se le declaró a su novio hincándose y entregándole una sortija, la cual no se ve claramente.

Por su parte, Mark Emms se habría mostrado feliz con la propuesta tras la cual posó abrazando y besando a Bella Thorne.

¿Cuándo se casan Mark Emms y Bella Thorne?

Mark Emms y Bella Thorne se conocieron en la fiesta de cumpleaños de Cara Delevingne -de 33 años de edad- en Ibiza hace tres años.

Y aunque su relación fue criticada debido a la diferencia de edades, Mark Emms y Bella Thorne han demostrado ser una pareja estable a punto de casarse.

La boda está planeada para celebrarse en Reino Unido, país natal de Mark Emms, y será de estilo campestre; sin embargo, aún no hay fechas oficiales para la ceremonia.