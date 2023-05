Belinda se va de fiesta y además de sus abdominales, presume que sabe divertirse y arma tremenda pachanga.

En medio de rumores sobre su vida sentimental, Belinda -de 33 años de edad- presume que tiene una gran figura y que luce bien con cualquier atuendo que se ponga.

A través de las redes sociales se difundieron un par de videos en donde se muestra a Belinda disfrutando y demostrando que pude pasar un gran momento.

Así fue captada Belinda disfrutando con varias personas y pasando un gran momento mientras que luce una espectacular figura.

Belinda (@belindapop / Instagram)

Belinda roba suspiros con este espectacular atuendo donde presume su abdomen

Belinda suele ser muy activa en sus redes sociales donde comparte parte de su día a día y sus proyectos profesionales.

Además de regresar a la actuación con la serie ‘Bienvenidos a Edén’, Belinda ha retomado su carrera en la música y ha ofrecido diferentes presentaciones en varias partes de México.

Belinda no solo ha sido alabada por su talento sino también por la gran figura que posee y que suele presumir en sus redes sociales.

En esta ocasión Belinda presumió su atuendo con Levi’s, por la celebración del 150 aniversario de los 501.

De inmediato sus seguidores alabaron lo bien que se veía con esos jeans e incluso algunos señalaban que estaban dispuestos a comprarlos para lucir como Belinda.

“Qué hermosaaa”, “Es hermosa duele al que duela”, “Si me tatúo la cara”, “Oigan @levismx si me compro unos así, me garantizan que me vea igual de bella que Beli?”, “Mis Levi’s no me quedan así”, “Pareces tallada por los mismos Dioses”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Belinda (@belindapop / Instagram )

Belinda presume su espectacular abdomen mientras se va de fiesta

Pero Belinda no solo mostró su espectacular figura en las redes sociales y es que fue captada de fiesta donde siguió presumiendo su abdomen.

En las imágenes difundidas en las redes sociales, se puede ver que Belinda cantó para todos los asistentes.

Belinda (Tomada de Video)

Pero además se le puede ver tomando y conviviendo con algunas personas que se encontraban en el lugar.

Belinda (Tomada de Video)

Belinda no solo bailó con el ritmo de la música, sino que además se le puede ver dando shots a las personas que se encontraban con ella.

Las imágenes fueron compartidas por la cuenta de Instagram ‘Reina Venenosa’.