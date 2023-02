Belinda no es de este mundo y su cintura ya dejó varios enamorados que hasta le piden matrimonio ¿su belleza es real?.

Sin duda, Belinda es una de las cantantes más guapas del medio y no falta quien se apunte para ser su pareja.

La también actriz de 33 años de edad, ha manifestado en varias ocasiones que está en busca del amor, pues con Christian Nodal no le fue nada bien.

Recientemente, Belinda compartió una historia en Instagram, donde contó que sus abuelos murieron en el mismo mes, pero con años de diferencia y según su mamá -Belinda Schüll- eso ocurre con muchas parejas.

“Hoy hace 15 años, el día 8 de febrero murió mi abuelito y el 10 de febrero del 2021 se fue la reina de mi corazón mi abuelita (...) Mi mamá me acaba de decir que muchas parejas se van el mismo mes, aunque haya muchos años de diferencia” Belinda

Belinda compartió con sus seguidores que sueña con tener una historia de amor como la de sus abuelos.

“Me recuerdan que el amor sí existe, pero también me recuerdan que está muy cabrón encontrarlo” Beinda

Belinda comparte que quiere una historia de amor como la de sus abuelos (Instagram/@belindap)

Mientras llega el amor, Belinda presume su cintura más pequeña que la de Thalía

Belinda es muy activa en redes sociales y recientemente compartió con sus fans una serie de fotografías que dejan sin aliento.

En las imágenes se ve a Belinda usando un top de plumas naranjas y unos jeans a la cintura.

Pero lo que más destaca es su diminuta cintura y su abdomen plano; sus fans simplemente no creen que tanta belleza sea real.

La imagen tiene más de 800 mil me gusta y los comentarios estuvieron llenos de halagos, y hasta propuestas de matrimonio.

“¿Te quieres casar conmigo? Eres una diosa, no existe una mujer como tú”, “Solo me pregunto algo: ¿esta mujer tiene algún defecto?” y “Seguramente santa Beli no come taquitos”.

Muchos de los fans de Belinda creen que su belleza es irreal, pues no tiene ningún defecto.

No solo la escultural figura de Belinda dejó encantados a sus fans, pues también compartió una fotografía donde deja ver sus ojos verdes.

Belinda impacta con su diminuta cintura (Instagram/@belind)

Para los fans de Belinda, la belleza de la cantante no es de este mundo

Belinda ha logrado consolidar su carrera como cantante y actriz, pues el año pasado colaboró con varios cantantes y trabajó con Netflix,

Su talento es indiscutible, pero su belleza parece que no es de este mundo y así lo aseguran sus seguidores.

En la última publicación de Belinda, sus seguidores comenzaron a comentar que tanta belleza no puede ser real.

“No te pases, tú no eres de este mundo”, “diosa”, “A ti te rezo” y “Eres una sirena”, fueron algunos de los halagos que recibió Belinda.

Al parecer, Belinda no solo es la santa de los ‘enculados’, también tiene una belleza que no es de este mundo.