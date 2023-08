Belinda desmiente tener un novio millonario que le regala coches, como dijo un chismoso.

El pasado 15 de agosto, Belinda cumplió 34 años de edad y lo celebró con su familia, y amigos en Disney World.

La cantante disfrutó de las atracciones del parque y hasta su papá se hizo figuras de los personajes de Disney en las uñas.

Este festejo atrajo rumores sobre los regalos de cumpleaños que recibió Belinda y ella no tardó en desmentirlos.

Gabo Cuevas, colaborado de Flor Rubio en Fórmula, aseguró en el programa ‘Fórmula espectacular’ que Belinda había recibido un auto de lujo como regalo

Y que este ostentoso obsequio había sido de parte de su novio, un hombre millonario.

Supuestamente, Belinda recibió un auto de alta gama hasta la puerta de su casa y habría sido un regalo de su novio millonario.

Recordemos que desde 2022 se ha dicho que Belinda salía con el empresario Gonzalo Hevia Baillères, quien es uno de los herederos de Grupo Bal.

Es por eso que Gabo Cuevas aseguró que Belinda había recibido un regalo muy caro y hay quienes especulaban que el auto era de parte de Gonzalo Hevia Baillères.

Pero Belinda no tardó en decirle al “chismoso” de Gabo Cuevas que su “exclusiva” era mentira.

El rumor difundido por Gabo Cuevas fue desmentido por Belinda, quien le envió un mensaje para pedirle que aclarara este rumor.

Flor Rubio compartió en el programa ‘Venga la Alegría’, que Belinda le envió un mensaje a Gabo Cuevas para desmentir que alguien le regaló un auto carísimo, como él aseguró.

“Belinda le escribe a Gabriel y le dice ‘por favor desmientan esa información, no me regalaron un coche, no me dieron ningún regalo caro y yo estoy soltera, sin compromisos, acompañada solamente de mis amigas y mis mejores amigos disfrutando de este parque de diversiones como cada año’”

Belinda a Gabo Cuevas