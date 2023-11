Bárbara de Regil no salió feliz del concierto de Luis Miguel -de 53 años de edad- y hasta se quejó, aunque ni fan es del cantante.

El 21 de noviembre fue el segundo concierto de Luis Miguel en la Arena CDMX y muchos quedaron encantados con la presentación del Sol de México.

Excepto Bárbara de Regil -de 36 años de edad- quien se quejó de Luis Miguel en su Instagram, pues hubo un detalle que no le pareció.

Una de las afortunadas asistentes al concierto de Luis Miguel fue Bárbara de Regil, quien no es fan del cantante y acudió al show para acompañar a su marido.

Bárbara de Regil contó a sus seguidores que sí se sabe algunas canciones de Luis Miguel -de 53 años de edad- pero no le hacía “ilusión” ir a uno de sus conciertos.

“Yo no soy fan, a mí no llama su música, la canto, me las sé. Fui porque a Fer le gusta”

Bárbara de Regil