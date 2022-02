Awkwafina abandona Twitter tras acusaciones de apropiación cultural; luego de que varias personas de la población afrodescendiente la señalaron en los últimos años.

Se acusó a Awkwafina de apropiarse de rasgos de la cultura afroamericana al interpretar sus canciones y actuar imitando el acento de dicha población, algo a lo que se le llamó “blaccent”.

En un comunicado en Twitter, Awkwafina señaló que jamás pensó que su manera de expresarse fuera ofensiva para la población afrodescendiente, dando a entender que lo hacía por admiración a sus cantantes favoritos de hip hop.

Como POC no negra, siempre escucharé y trabajaré incansablemente para comprender la historia y el contexto de AAVE, lo que se considere apropiado, y a la inversa, para el progreso de TODOS y CADA grupo marginado; pero debo enfatizar: burlarse, menospreciar o ser desagradable de cualquier manera posible a expensas de los demás: Simplemente. No. Es. Mi. Naturaleza. Nunca lo ha sido y nunca lo fue.

Awkwafina señala que tiene un total amor y respeto por la población afrodescendiente y toda su cultura, como es el caso del hip hop; generó en el que ella incursionó y por el cual se volvió famosa.

Asimismo, Awkwafina señaló que dejará Twitter, aunque no cerrará su cuenta; sólo que esta ahora será manejada por un equipo de personas, probablemente sólo para anuncios oficiales sin interacciones o declaraciones personales.

Bueno, te veré en unos años, Twitter, según mi terapeuta. A mis fans, gracias por seguir amando y apoyando a alguien que desea poder ser una mejor persona para ustedes. Me disculpo si alguna vez me quedé corta, en algo que hice. Están en mi corazón siempre

Para aclarar: me retiro de la uña encarnada que es Twitter. No me retiraré de otra cosa, aunque quisiera; no es como que le pegara a alguien y luego corriera. ¡También estoy disponible en todas las demás redes sociales que no te dicen que te suicides!

Awkwafina