Aurora Valle comparte que no todo fue diversión en Ventaneando y es que también sufrió maltratos de Pati Chapoy cuando trabajaban juntas.

A 16 años de que salió de Ventaneando, Aurora Valle habló sobre lo que vivió en elprograma de TV Azteca y reveló los motivos de su sorpresiva salida.

Cabe recordar que durante 9 años, Aurora Valle -de 42 años de edad- formó parte de Ventaneando alcanzando una gran popularidad.

Sin embargo, su salida generó gran polémica e incluso sus compañeros de Ventaneando hablaron mal de ella, ¿por órdenes de Pati Chapoy -de 74 años de edad-?

En una reciente entrevista, Aurora Valle habló sobre su paso en Ventaneando y reveló cuál fue el verdadero motivo de su salida de TV Azteca.

Aurora Valle (@auroravallel / Instagram )

Aurora Valle relata el fuerte regañó que le hizo Pati Chapoy y por el cual salió de Ventaneando

Aurora Valle se ha convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana. Actualmente cuenta con su programa ‘Confesiones’ en donde entrevista a diferentes famosos.

Recientemente Aurora Valle concedió una entrevista con la periodista de espectáculos Inés Moreno en donde habló sobre su trayectoria.

Al hablar sobre su paso en Ventaneando, Aurora Valle reveló que a ella siempre le pareció muy divertido participar en el programa pues mantenía una buena relación con sus compañeros.

Sin embargo, Aurora Valle reveló que no todo fue diversión y es que también sufrió maltratos por parte de Pati Chapoy.

Aurora Valle confesó que parte de su decisión de dejar Ventaneando en 2006 fue porque Pati Chapoy le pegó un fuerte regaño.

En su conversación, Aurora Valle confesó que su relación laboral cambió cuando ella se convirtió en madre, pues prefería trabajar desde casa y solo acudir a la empresa en las grabaciones.

Aurora Valle destacó que todo se complico cuando consideró que necesitaba un curso de conducción ya que ella ya tenía experiencia, además de que era en su tiempo libre.

“Pues tomálo tú, es lo que yo pensé (…) Era un curso para reporteros. Cómo te atreves si después de la Chapoy la que ha hecho más televisión soy yo” Aurora Valle

Aurora Valle (@auroravallel / Instagram)

El problema con Pati Chapoy surgió cuando ella no se presentó a un curso de conducción en fin de semana, ya que tenía un compromiso familiar.

“Fueron de chismosos con Pati Chapoy y me puso una zurrada, me fui por la gritoniza que me puso” Aurora Valle

Aurora Valle reconoció que no era la primera vez que Pati Chapoy la regañaba pues solía hacerlo en Ventaneando.

Pero en esa ocasión se tuvo que aguantar un regaño que para ella no había sido justo, por lo que tomó la decisión de irse de Ventaneando.

“Yo no crecí en un ambiente de gritos ni de terrorismo. Después de 9 años, me fui, haber seguido, hubiera sido indigno, yo no me merecía eso, yo no iba a quedar después de esa gritiza. Ahí está mi carta de renuncia, se armó un pedote” Aurora Valle

Aurora Valle destacó que sabía la persona que empezó a meter chismes, pero no quería dar el nombre pues era darle más importancia.

“Los entonces directivos (de Azteca) me dijeron que sabían que esto iba a pasar” Aurora Valle

Tras el regañó de Pati Chapoy, Aurora Valle destacó que siguió trabajando para TV Azteca hasta que le ofrecieron un trabajo en Televisa y no lo pensó dos veces.

Aurora Valle confesó que para ella era difícil tener que soportar los ataques que le hacía Pati Chapoy por su salida de Ventaneando, estando en la misma televisora.

“Me quedé trabajando en el área de televisoras locales, hasta que me hablan de Televisa y digo a qué horas (para entrar a ‘La Oreja’)” Aurora Valle

Aurora Valle asegura que no guarda rencores pese a los malos momentos que vivió en Ventaneando

Aurora de Valle dejó en claro que no es una persona que le guste andar cargando rencores.

“Siempre he sido una persona agradecida, no soy una persona que esté cargando una mochila llena de odios, rencores y piedras que no valen la pena” Aurora Valle

En su conversación, Aurora Valle destacó que pasaron muchos años para que se encontrará a Pati Chapoy.

“Pasaron 9 años para que la volviera a ver (a Pati Chapoy), en el teatro” Aurora Valle

Aurora Valle reveló que aún mantiene una gran relación con Pedro Sola -de 76 años de edad- y fue incluso él quien la sondeó para saber si iría a la celebración de los 25 años de Ventaneando.

“Tengo un sólo amigo (en Ventaneando), Pedro Sola” Aurora Valle

Aurora Valle y Pedro Sola (Agencia México )

En su conversación, Aurora Valle confesó que siempre recuerda los momentos gratos que vivió en Ventaneando, pero no se olvida de todo lo que dijeron de ella.

Aurora Valle destacó que una de sus mejores decisiones fue trabajar en Ventaneando, pero otra de sus mejores decisiones fue a ver salido del programa pues ha tenido grandes oportunidades.

“Yo no nací para estar trabajando 24 horas, si trabajas en un ambiente donde estás del nabo, pues acabas haciendo lo que yo, y te vas, que no está bien porque hay algo que se llama ‘mobbing’ es que te están presionando y te fastidian tanto, hasta que te vas y no hay liquidación” Aurora Valle

En ese sentido Aurora Valle dejó en claro que ella ya tenía experiencia y que no se hizo en Ventaneando, pues ella ya tenía una trayectoria.

Aurora Valle (Agencia México )

Aurora Valle lamenta que Ventaneando no tenga buena audiencia

En su entrevista, Aurora Valle recordó que el parte de éxito de Ventaneando era que los conductores se divertían.

Sin embargo considera que eso ha cambiado pues ahora solo quieren dar notas, olvidándose de la plática que se da con los conductores.

Aurora Valle puntualizó que le daba tristeza ver que es la misma televisora que está golpeando a Ventaneando al ponerlo a la una de la tarde.

“Me da mucha tristeza ver dónde está y el rating que tiene, cómo a la una de la tarde, entonces al enemigo lo tienes en contra” Aurora Valle

Para Aurora de Valle eso ha perjudicado la audiencia de Ventaneando, cuando era uno de los más vistos de la televisora.

“Es que te aferras, se perdió la diversión, nota, nota, nota, investigación, en exclusiva, en exclusiva, espérate, la gente queremos divertirnos, para notas, las vemos en el celular desde que despertamos” Aurora Valle

Aurora Valle también se mostró molesta que Daniel Bisogno aparezca en Ventaneando cuando es evidente que no se encuentra bien.

“Me molesta que Daniel no tiene una fuerza física, está dando su vida por estar en un programa. No está en buen estado de salud, si no está bien, el día de mañana si no da buenos resultados le van a dar una patada en la cola y su vida la dejó ahí” Aurora Valle