La influencer Audrey Ochoa, compartió un story time, donde platicó la vez que el amor la cegó y sin darse cuenta se convirtió en la sugar mommy de un cucaracho.

Audrey Ochoa de 20 años de edad, recientemente compartió un TikTok, donde platicó que se sintió identificada con la canción de Shakira, pues dice que también la cambiaron por un Casio.

Y haciendo cuentas, resultó que Audrey Ochoa pagaba hasta 52 mil pesos mensuales estando con el cucaracho, además le compró hasta un carro.

Las mamás siempre tienen la razón, es lo que la influencer Audrey Ochoa aprendió tras terminar con un cucaracho que nada más le estaba picando los ojos.

Con un video en TikTok, sin profundizar en detalles, Audrey Ochoa compartió que se convirtió en la sugar mommy de un exnovio sin darse cuenta.

Explicó que tomando como referencia lo que ahora está de moda -el tema de Shakira y Piqué- se inspiró en este story time sobre lo que vivió con su expareja.

“Aquí les va mi story time de cómo me quedé pobre en dos años por un güey”.

Señaló que haciendo cuentas llegó a pagar hasta 52 mil pesos al mes entre:

Y es que asegura que aunque en un principio él era el que le pagaba todo, después le pidió cubrir los gastos, con la promesa de que cuando tuviera se lo iba a devolver.

Incluso dijo que no solo le pagaba clases de Inglés, sino que le compró un coche pensando que sería para uso de ambos y que ella aprendiera a manejar, pero eso jamás sucedió.

Y por si fuera poco, el cucaracho comenzó a meter cizaña entre Audrey Ochoa y su mamá, diciéndole que era la señora quien le estaba escondiendo su dinero.

“Yo le decía, ya no puede seguir pagando, me estoy acabando mis ahorro y el hijo de la chingada me decía -tú mamá te está escondiendo tu dinero-”.

Audrey Ochoa, influencer.