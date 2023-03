Aracely Arámbula tiene muchos proyectos en puerta y regresará a la música, ¿de qué se trata? Esto dijo la famosa actriz.

El 2022 fue un año complicado para Aracely Arámbula, de 47 años de edad, tras la muerte de su padre Manuel Arámbula.

Poco a poco, la actriz ha dejado de lado la tristeza y se ha refugiado en el trabajo.

Aracely Arámbula tuvo un regreso triunfal a las telenovelas con un remake de ‘La madrastra’ y ahora tiene más proyectos en puerta.

Aracely Arámbula tiene nuevos planes laborales por realizar y esta vez están enfocados en una serie y la música.

Durante una entrevista con el canal de YouTube ‘De la Rosa TV’, Aracely Arámbula se mostró muy contenta y animada.

La actriz no reveló si se trata de una nueva canción o un álbum, pero asegura que será algo sorprendente.

Con esta declaración, Aracely Arámbula anuncia su regreso a la música, pues hace varios años que no lanza una melodía.

Por otro lado, reveló si dejaría que sus hijos se dediquen al medio del espectáculo; al respecto, dijo que sí estaría dispuesta a apoyarlos.

Aunque por el momento, ellos están enfocados en otras actividades muy lejos de la actuación.

“Por ahorita no, ellos tienen sus cosas personales de adolescentes en su escuela, con sus amigos, entonces por ahorita no (...) como no me lo han pedido desde pequeños, ellos están interesados ”

Aracely Arámbula