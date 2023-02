Apio Quijano se retira de las redes por “salud mental” tras rumores sobre su presunta cercanía con Erik Rubín.

Andrea Legarreta -de 51 años de edad- y Erik Rubín -de 52 años de edad- sorprendieron a sus seguidores al anunciar que habían tomado la decisión de separarse.

Pese a que Andrea Legarreta y Erik Rubín señalaron que habían finalizado su matrimonio en buenos términos, su anunció desató varios rumores sobre una presunta infidelidad del cantante.

Apio Quijano -de 45 años de edad- fue tachado como ser el tercero en discordia en el matrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubín, luego de que en el 90′s Pop Tour se le mostró cercano al cantante.

Pese a que se habían desmentido todos los rumores, Héctor Quijano, mejor conocido como Apio, reveló que tomó la decisión de alejarse de las redes sociales.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se encuentran en medio de la controversia luego de que anunciaron su separación tras 22 años juntos y dos hijas en común.

Tras el anuncio de su separación, varias personas fueron señaladas como ser los terceros en discordia en el matrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Uno de ellos fue Apio Quijano y es que durante el 90′s Pop Tour aparece muy cercano a Erik Rubín, por lo que de inmediato surgieron rumores de un posible romance entre ellos.

En diversas ocasiones Erik Rubín y Apio Quijano han dejado claro que no hay un romance entre ellos y lo que ven en el 90′s Pop Tour es parte del espectáculo.

Pese a estas declaraciones, Apio Quijano ha recibido un sinfín de críticas por presuntamente haberse metido en el matrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

En medio de toda la polémica, Apio Quijano tomó la decisión de alejarse de las redes sociales por “salud mental”.

En su cuenta de Instagram, Apio Quijano compartió un mensaje en el que señaló que se retira por un tiempo breve ya que considera que las personas se deben de centrar en problemas reales y no en chismes.

Apio Quijano puntualizó que se va a ausentar por su salud emocional y mental, pero también para respetar el proceso que están atravesando Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Aunque no especificó cuánto tiempo se alejará de las redes sociales, Apio Quijano señaló que no será para siempre.

En entrevista con varios medios de comunicación, Erik Rubín dejó en claro que en su matrimonio con Andrea Legarreta no hubo terceros en discordia.

Sobre su relación con Apio Quijano, Erik Rubín dejó en claro que nunca se besó con Apio Quijano y que todo era parte del espectáculo para los 90′s Pop Tour.

“A mí me gustan las mujeres, pero no tengo ningún problema que piensen lo que quieran. Nunca nuestros labios se han tocado, nunca, no hay una sola imagen que se compruebe, o sea, nos acercamos y hacemos esto (juntamos la cara), pero ¿en qué momento se ve que nuestros labios? No hay beso, no hubo beso, nunca ha habido beso. Hacemos como que nos damos un beso”

Erik Rubín