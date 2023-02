Apio Quijano, harto del chisme, reitera que Erik Rubín es solo “un buen amigo” y que no tiene nada que ver con su separación de Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta -de 51 años de edad- y Erik Rubín -de 52 años de edad- sorprendieron a sus seguidores al anunciar que habían tomado la decisión de separarse tras 22 años juntos y dos hijas en común.

A través de un comunicado, Andrea Legarreta y Erik Rubín dejaron en claro que su relación había terminado en buenos términos, sin embargo de inmediato empezaron a circular rumores de una presunta infidelidad del cantante.

En medio de todas las especulaciones, el nombre del Apio Quijano -de 45 años de edad- empezó a tomar fuerza y es que usuarios recordaron cuando en el escenario se besó con Erik Rubín.

Erik Rubín y Andrea Legarreta. (@erikrubinoficial)

A Apio Quijano se le resbala todas los ataques por supuestamente ser el responsable de la ruptura de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Andrea Legarreta y Erik Rubín se encuentra en medio de la controversia luego de que anunciaron su separación. De acuerdo con la pareja la finalización de su matrimonio se dio en buenos términos.

Sin embargo de inmediato surgieron varios rumores que señalaban que Erik Rubín le había sido infiel a Andrea Legarreta y por eso se había terminado su relación.

A través de las redes sociales se viralizó las imágenes que mostraban a Erik Rubín y Héctor ‘Apio Quijano muy cariñosos en el escenario de los 90′s Pop Tour.

En medio de todas las especulaciones, Apio Quijano habló sobre todos los rumores y se mostró harto pues señaló que Erik Rubín solo es su amigo.

En entrevista en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Apio Quijano pidió que ya lo dejen en paz pues solo se encuentran actuando en el escenario de 90′s Pop Tour.

“La verdad es que ya, que me dejen en paz, si no es una cosa es otra caray, de verdad no tengo nada qué decir, creo que como están aventándole mucho por el lado de 90’s y por la parte de actuación que hacemos en el escenario, nada qué ver, es un show, o sea, nada más, y claro, es un buen amigo, tan tan” Apio Quijano

Sobre todos los ataques que recibe por presuntamente meterse en la relación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, Apio Quijano destacó que ya se les resbala.

“A mí ya se me resbala… Soy muy verdadero, digo mucho, mi bocota, mi bocota me avienta, pero nada que ver” Apio Quijano

Melissa López dice que es muy doloroso que la involucren en la ruptura de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Otra de las personas que también ha sido señalada como la tercera en discordia en la relación de Andrea Legarreta y Erik Rubín es Melissa López del grupo JNS.

Melissa López señaló que apoyará a Erik Rubín y dejó claro que solo ellos saben lo que sucede en su relación y si para ellos lo mejor es separarse, es totalmente valido más allá de lo que digan los demás.

En conversación presentada en Ventaneando, Melissa señaló que es muy doloroso que se vea involucrada cuando ella no tiene nada que ver.

Melissa destacó que se respeta a ella misma y que además no le faltaría el respeto a su pareja Poncho y a sus familias.

“Es muy doloroso que te involucren en algo así, cuando de mi parte solamente hay respeto y cariño… para empezar, me respeto, hay respeto para mi pareja, que es Poncho, hay respeto hacia la familia de Poncho, hacia mi familia, hacia Erik, hacia Andrea, hacía las niñas, hacia la familia de Erik” Melissa López

En el video, Melissa señaló que todo lo que sucede en el escenario es montado y eso la gente a veces no lo entiende.

Melissa puntualizó que no se vale que la metan en un tema cuando ella no tiene nada que ver y no ha hecho nada malo más que presentarse en el escenario.