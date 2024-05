A través de redes sociales, Anya Taylor-Joy -de 28 años de edad- usó una canción de Selena para presumirnos su primera visita a México.

Y aunque solo vino para promocionar su nueva película, Anya Taylor-Joy agradeció el recibimiento de los mexicanos.

Furiosa, la película protagonizada por Anya Taylor-Joy, se estrenará en cines el próximo 24 de mayo de 2024.

Así fue la primera visita de Anya Taylor-Joy a México

A través de su cuenta oficial en Instagram, Anya Taylor-Joy presumió con un video su primera vista a México.

Para el video en donde se ve a Anya Taylor-Joy posando con un vestido de acero diseñado por Balmain, se escucha la canción de Selena ‘Como la Flor’.

Anya Taylor-Joy (Reuters / Image Press Agency via Reuters C)

De acuerdo con varios medios, la actriz visitó recientemente el país para promocionar su nueva película Furiosa, producida por George Miller, de 79 años de edad.

Por lo que antes de posar en la Torre Latinoamericana, con el Palacio de Bellas Artes de fondo, Anya Taylor-Joy fue captada visitando otros lugares de la Ciudad de México.

Entre estos icónicos lugares se destacó la vista que hizo la actriz a La Casa Azul, lugar en Coyoacán donde vivió Frida Kahlo.

Y aunque no habría visitado más lugares o permanecido más tiempo en México, Anya Taylor-Joy agradeció el recibimiento que le dieron sus fans.

“Mi primera vez visitando Mexico...¡gracias por el cariño!” Anya Taylor-Joy

¿Qué sabemos de la nueva película de Anya Taylor-Joy ?

Furiosa, la película protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth -de 40 años de edad- se estrenará en cines el próximo 24 de mayo de 2024.

De acuerdo con algunas sinopsis oficiales, la película se centrará en la versión joven Imperator Furiosa que vive 45 años después del colapso del mundo.

Por lo que además de mostrar cómo Furiosa se convirtió en su versión de Fury Road, se mostrará cómo el mundo terminó por convertirse en una constante guerra.

Tras este filme, Anya Taylor-Joy estrenará The Gorge y Laughter in the Dark.