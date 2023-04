A un año de que Anuel AA fuera señalado como el hijo de Melissa Vallecilla, el cantante reconoce paternidad de su hija porque el parecido era innegable.

En marzo de 2022, Melissa Vallecilla -de 29 años de edad- reveló en el programa ‘El gordo y la flaca’, que estaba esperando una hija de Anuel AA -de 30 años de edad-.

Según reveló que Melissa Vallecilla había tenido una relación esporádica con Anuel AA, a quien conoció en una fiesta del rapero Drake, en 2021.

Yailin La Más Viral sí muestra a su hija, pese a que Anuel AA decidió no hacerlo

Producto de esa relación nació Gianella S. Gazmey en 2022 y pasó casi un año para que Anuel AA reconociera a la pequeña como su hija.

Hace un mes Anuel AA y Yailin ‘la más viral’ le dieron la bienvenida a Cattleya, pero la gran sorpresa fue que tras casi un año del nacimiento de la hija que tuvo con Melissa Vallecilla, por fin la reconoció.

Todo inició en una publicación en Instagram, donde posa con su hijo mayor y escribe: “Pablo tiene dos hermanitas y ya pronto estaremos todos juntos”.

Anuel AA compartió varias historias en Instagram, donde reconoce la paternidad de Gianella, fruto de su relación con Melissa Vallecilla.

“No puedo, ni dejaré ninguna hija mía abandonada, nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar”

Anuel AA