Ángela Aguilar y Christian Nodal colocaron su tradicional ofrenda Día de Muertos y la presumieron con una tierna foto en Instagram.

Las tradiciones son parte de la vida Ángela Aguilar y Christian Nodal, por lo que compartieron cómo celebran el Día de Todos los Santos.

Ángela Aguilar y Christian Nodal presumen su tradicional ofrenda de Día de Muertos

Ángela Aguilar y Christian Nodal compartieron videos de su ofrenda de Día de Muertos en Instagram, donde colocaron fotos de sus familiares como Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

La cantante publicó un video donde se ve una herradura hecha con flores de cempasúchil, papel picado y dos calaveras a lado de la ofrenda.

Ángela Aguilar y Christian Nodal comparten foto de su ofrenda de Día de Muertos (Instagram/@angela_aguilar_)

También compartió una foto junto a Christian Nodal en frente de la ofrenda con la canción “Cuando dos almas”, la cual interpreta junto a su hermano Leonardo Aguilar.

En la imagen se puede ver a la pareja a punto de darse un beso y de fondo estaba la ofrenda.

Christian Nodal también colocó un video de la ofrenda y la foto junto a su esposa.

¿Las fotos de Nodal y Ángela Aguilar fueron una respuesta al Beliween?

Como era de esperarse, la fotos de la ofrenda de Día de muertos de Ángela Aguilar y Christian Nodal dividieron opiniones en redes sociales.

Mientras los fans de la pareja consideraban como un gesto romántico que compartiera fotos en Día de Muertos, otros lo vieron como una “falta de respeto” por besarse frente a la ofrenda.

Otros comentarios señalaron que las fotos de la pareja era una respuesta al Beliween, la fiesta de Halloween de Belinda.