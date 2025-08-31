La cantante Ángela Aguilar- de 21 años de edad- reveló el gesto más romántico que ha recibido; ¿fue de Christian Nodal? Te contamos.

De nuevo Ángela Aguilar vuelve a ser el centro de atención en redes sociales, ya que usuarios revivieron una entrevista donde habló de su vida sentimental.

Recuerdan cuando Ángela Aguilar reveló el gesto más romántico que ha recibido; ¿fue de Christian Nodal?

Una entrevista realizada en 2024 a Ángela Aguilar nuevamente se ha viralizado. En esa charla, la cantante reveló el gesto más romántico que ha recibido y todos se preguntan si Christian Nodal tuvo algo que ver.

Durante esa plática, Ángela Aguilar promocionaba su nuevo álbum, aunque se dio tiempo para dar algunos detalles de su vida sentimental:

“Una vez yo estaba teniendo un muy mal día y me acuerdo que me dice esta persona: ‘oye, a ver, métete a bañar’. Ya me meto a bañar, ya salgo y le digo: ‘ya salí, ya me siento un poco mejor, muchas gracias...’ y de repente escucho que tocan la puerta y abro la puerta y era él. Agarró un helicóptero, voló para venir a verme. Qué locura”. Ángela Aguilar

Esa declaración de Ángela Aguilar se ha popularizado en redes sociales, generando diversos comentarios.

Principalmente porque muchos especulan que esa persona sería su actual esposo, Christian Nodal, de 26 años, con quien se casó en 2024.

No obstante, en su historia Ángela Aguilar evita dar nombres, por lo que no se puede confirmar que haya sido Christian Nodal quien decidió ir a verla en helicóptero.

De cualquier manera, el clip ha desatado más especulaciones sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Ángela Aguilar, cantante. (@AngelaAguilarOficial)

Ángela Aguilar reveló el gesto más romántico que ha recibido y desata críticas en redes sociales

Luego de que se popularizara otra vez la entrevista donde Ángela Aguilar reveló el gesto más romántico que ha recibido, los usuarios reaccionaron en redes sociales.

Muchos aseguraron que las declaraciones de Ángela Aguilar coincidiría con la época en que grababa con Christian Nodal antes de hacerse pública su relación.

Incluso señalaron que un gesto así, solo podría ser obra de Christian Nodal para conquistarla.

De igual manera, los internautas cuestionaron la veracidad de las palabras de Ángela Aguilar y su anécdota que expuso en la entrevista.

Mencionando que no había nada de romántico en la historia que había contado.

Como sabemos es bastante común que Ángela Aguilar y Christian Nodal sean víctimas de comentarios negativos por su relación.

Pese a que la pareja ha mostrado algunos gestos románticos, las redes sociales no los perdonaron de nuevo y los criticaron.