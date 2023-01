Ángela Aguilar quiso sacar su lado creativo y trató de hacer una piñata, pero no pudo ni con lo más simple; así se equivocó.

La cantante de 19 años de edad, ha sido criticada por algunas de su publicaciones en redes sociales.

Como la ocasión que dijo que estaba muy feliz porque Argentina había ganado el Mundial de Qatar y reveló que tiene sangre argentina.

A pesar de todo, Ángela Aguilar sigue brillando y fue en un video donde trató de mostrar sus habilidades con las manualidades, pero algo salió mal.

Ángela Aguilar, cantante. (@angela_aguilar_)

Las piñatas no le salen bien a Ángela Aguilar, pero las risas no faltaron

Ángela Aguilar compartió un video en su canal de YouTube y mostró cómo hacer una piñata, pero se le complicó un poco.

La menor de los Aguilar mostró paso a paso como iba pegando las piezas de cartón de la piñata, pero se confundió y pensó que se había equivocado.

Resulta que Ángela Aguilar tenía al revés una de las piezas y creyó que la había cortado mal, pero solo tenía que voltearla.

“Nada más la tenía que voltear” dijo la cantante, mientras se carcajeaba: “Esto no me enseñaron en la escuela de cantantes (...) Yo no he pegado una piñata como en nueve años, eso enseña que Ángela Aguilar no tuvo niñez”.

Ángela Aguilar superó las complicaciones de su piñata y logró armarla, por lo que procedió a decorarla; aunque se quemó los dedos al pegar el papel.

Ángela Aguilar tiene su propia línea de perfumes y esto cuestan

La cantante incursionó en el mundo empresarial y como toda celebridad lanzó su línea de perfumes.

Al final de su video navideño, Ángela Aguilar promocionó sus tres perfumes, los cuales tiene un costo no mayor a 900 pesos.

Los tres perfumes se llaman:

Caricia

Alegría

Mexicana enamorada

Las esencias de Ángela Aguilar tienen aromas florales y cítricas, y las puedes comprar en la página oficial de la cantante.

A pesar de los malos comentarios y críticas, Ángela Aguilar sigue adelante con sus proyectos y ahora su canal de YouTube tiene más de 3 millones de suscriptores.