Ángela Aguilar nunca haría un dueto con Bad Bunny ni aunque le rogara, pues lo de ella son las rancheras.

El éxito de Ángela Aguilar sube como la espuma y se ha destacado por ser una de las voces más imponentes de la música regional mexicana.

La voz de la cantante de 19 años de edad traspasa fronteras, al punto que la Fundación Reina Sofía la invitó para cantarle a la reina madre de España, por lo que se presentará el próximo 20 de febrero.

Ángela Aguilar disfruta de su amor por la música, pero hay un género en específico que nunca piensa cantar.

Ángela Aguilar y su familia están en la cúspide del éxito, pues la joven cantante acaba de lanzar su línea de perfumes y hará un concierto con su familia en la Plaza de Toros el 4 de marzo.

Es por eso que Ángela Aguilar tuvo un encuentro con medios y fue cuestionada sobre si le gustaría incursionar en el reguetón; la respuesta fue contundente.

“Ay no me ofende, por favor. No, a mí se me hace que la música de reguetón es padrísima, tengo muchísimos amigos que la cantan, pero yo bailo flamenco”

Ángela Aguilar