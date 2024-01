Durante una entrevista en ‘Ventaneando’, Ángela Aguilar le reveló a Pati Chapoy sus planes para ser actriz.

De acuerdo con Ángela Aguilar -de 20 años de edad-, comenzar a actuar seguiría seguir los pasos de sus abuelos.

Sin embargo, Ángela Aguilar señaló que a penas va a comenzar a tomar clases de actuación.

En una entrevista en exclusiva, Ángela Aguilar le reveló a Pati Chapoy sus planes para ser actriz.

Y de acuerdo con Ángela Aguilar, luego de filmar un cortometraje para su nuevo disco, estaría considerando en seguir los pasos de sus abuelos.

Sin embargo, la cantante de música regional mexicana aseguró que actualmente no se aventuraría a aceptar ningún proyecto actoral.

Pues Ángela Aguilar dijo tenerle mucho respeto a los actores y su trabajo, y no sentirse lista para desarrollarse en este ámbito.

“Yo, por respeto a todos los actores, he dicho, no estoy lista, todavía no me siento segura, la verdad no me metería a hacer algo que no sé hacer”

Ángela Aguilar