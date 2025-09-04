Ángela Aguilar -de 21 años de edad- volvió a colocarse en el centro de la polémica, esta vez por causar caos en su llegada a la CDMX.

Videos compartidos por periodistas en YouTube exponen cómo Ángela Aguilar huía de los reporteros.

Ángela Aguilar provoca caos en CDMX al huir de los reporteros

Ángela Aguilar causó caos en CDMX mientras huía de los reporteros, según muestran videos en YouTube.

Entre gritos y prensa corriendo, Ángela Aguilar logró huir a bordo de una camioneta de color blanco.

Ángela Aguilar fue vista en compañía de Christian Nodal -de 26 años de edad- y su hermano, Leonardo Aguilar.

Los reporteros insistían en entrevistar a Ángela Aguilar, pero la cantante y sus acompañantes no bajaron ni la ventanilla para saludar.

En cuestión de segundos, los reporteros corretearon la camioneta en la que se encontraba la cantante.

A pesar de los esfuerzos de los reporteros por tener alguna declaración de Ángela Aguilar, el silencio fue lo único que obtuvieron.

En una de las tomas se puede ver a Ángela Aguilar que aparentemente sonríe y se muestra incrédula al caos que originó.

El evento al que asistió Ángela Aguilar fue aquel que reunió a los 300 líderes de México.

Ángela Aguilar (Ángela Aguilar Instagram @angela_aguilar_)

Christian Nodal huye de los cuestionamientos sobre Cazzu

Christian Nodal se encontraba con Ángela Aguilar mientras se las ingeniaban para huir de los reporteros.

Sin embargo, Christian Nodal no se salvó de los cuestionamientos sobre las declaraciones de Cazzu.

“Christian Nodal, ¿por qué no dejas que Inti viaje?”, se puede escuchar decir a un reportero.

El cantante se encuentra en la mira luego de que Cazzu revelara que no le permite viajar con su hija Inti fuera de Argentina .

La rapera acusó que el permiso fue solicitado desde hace un año, pero Christian Nodal no lo ha autorizado.