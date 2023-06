Anette Cuburu ya no ve Venga La Alegría y una pregunta la delató, ¿será que ya dejó atrás a todos sus excompañeros del matutino de TV Azteca?

A un mes de que confirmó su salida de Venga la Alegría, Anette Cuburu -de 48 años de edad- demostró que ya se encuentra concentrada en sus nuevos proyectos que ya ni se acuerda del matutino.

En medio de rumores de que Anette Cuburu dejaría TV Azteca tras su salida de Venga la Alegría, la conductora confirmó que seguía teniendo planes con la televisora.

Pero Anette Cuburu sorprendió en plena entrevista al mostrar que ya no ve Venga la Alegría, pese a que cuando se encontraba en el matutino se mostraba muy orgullosa de ser parte del elenco.

La noche del 30 de mayo, Anette Cuburu sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya no formaría parte de Venga la Alegría, después de 5 años de formar parte del matutino.

Tras su anuncio, sus seguidores esperaban que Anette Cuburu se presentará en Venga la Alegría para despedirse de los televidentes y sus compañeros.

Pero al final, Anette Cuburu ya no se presentó en Venga la Alegría por lo que surgió el rumor de que había terminado en malos términos y que posiblemente también dejaría TV Azteca.

Sin embargo, Anette Cuburu señaló que seguiría en TV Azteca, pero parece que ya olvidó a Venga la Alegría pues ya ni siquiera los ve.

Edén Dorantes entrevistó a Anette Cuburu y le cuestionó sobre la controversia que generaron sus excompañeros de Venga la Alegría al recrear cómo iban sentados los tripulantes del sumergible Titán.

Sin guardarse nada, Anette Cuburu reconoció que no había visto Venga la Alegría por lo que no podía opinar sobre algo que no sabía.

“Sabes qué te estoy sincera no he visto nada, estaba de viaje, estaba preparando cosas, estaba con mis hijos que no los había podido disfrutar. No estoy al tanto de lo que sucedió, no me gusta opinar de lo que no sé”

Anette Cuburu