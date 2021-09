Andrés García tuvo miedo de morir en el sismo: “Fue espantoso... parecía como ‘El Exorcista’”

Andrés García vive desde hace varios años en el puerto de Acapulco, en Guerrero, lugar que el martes 7 de septiembre se convirtió en el epicentro de un sismo de magnitud 7.1.

Ante ello, ‘Ventaneando’ lo entrevistó para saber cómo vivió el fuerte sismo. Andrés García reveló que el fenómeno se sintió con tal intensidad que tuvo miedo de morir.

Asimismo Andrés García reveló que su casa registró varios daños y comparó la experiencia con alguna escena de la famosa película de terror ‘El Exorcista’.

Viendo el lado humorístico del asunto, Andrés García comentó al programa de TV Azteca que el sismo del 7 de septiembre le hizo recordar a una querida amiga.

“A mí me recordó a Tongolele por el movimiento... que hace de atrás para delante, de adelante para atrás, de un lado para el otro, de arriba para abajo, así estaba mi edificio, parecía Tongolele bailando”

Hablando más en serio, Andrés García reconoció que a pesar de haber vivido otros fenómenos naturales fuertes, el sismo del martes le hizo vivir una horrible experiencia:

Estaba “en mi cama dormintando... me despertó, pum, pum, pum, de un salto. Me sorprende porque he estado en muchos terremotos y en muchos ciclones y este fue francamente espantoso, se movía para todos lados”

