Andrea Legarreta -de 53 años de edad- se tomó fotos en Six Flags México y le preguntan “a qué hora sales por el pan”.

La presentadora mexicana decidió tomarse la tarde libre y alistó el inicio del fin de semana con una escapada al parque de diversiones.

“Hoy tocó Six Flags México”, escribió Andrea Legarreta en la sesión de fotos que terminó por robar suspiros en sus redes sociales.

Andrea Legarreta (Instagram/@andrealegarreta)

Las fotos de Andrea Legarreta en Six Flags México

Andrea Legarreta es una de las personalidades de la televisión que brilla dentro y fuera de la pantalla.

Siempre y cuando haya una cámara cerca, la presentadora saca sus mejores looks y sus mejores poses de donde sea que se encuentre.

Y aunque las fotos no tuvieron lugar en alguna atracción de Six Flags México, esto no disminuyó el impacto en la belleza y sencillez de Andrea Legarreta.

Quien, con un outfit casual y cómodo, se tomó el tiempo para una pequeña sesión de fotos con un juego infantil como escenografía.

Fiel a su estilo reflexivo y que invita siempre ha disfrutar de cada momento, fue que la a veces polémica presentadora compartió también un breve mensaje.

“Reír y jugar es darle vida a la vida“, escribió Andrea Legarreta desde las instalaciones de Six Flags México.

Andrea Legarreta no se salva de los halagos en sus últimas fotos

Ciertamente, Andrea Legarreta tiene un fuerte séquito de fans y de amigos que la chulean cada vez que tienen la oportunidad.

Por lo que las fotos desde Six Flags México volvieron a surtir este efecto entre sus seguidores y algunos de sus compañeros del medio.

Rápidamente, la belleza de Andrea Legarreta se volvió el centro de la conversación, en donde todos concordaban en lo bien que se veía la presentadora.

Desde los típicos “Diosa”, “Hermosa” o “Reina” hasta “¿A qué hora sales por el pan?“, fueron solo algunos de los comentarios.

Pues Andrea Legarreta deslumbró con una rápida visita a Six Flags México.